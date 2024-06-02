Ролан Гаррос: Новак Джокович – Франсиско Серундоло прямая трансляция матча 03.06.2024

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Франсиско Серундоло Теннис

Первая ракетка мира и трехкратный чемпион Открытого чемпионата Франции по теннису в четвертом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

В 2005 году Новак Джокович впервые в карьере встретился с соперником из Аргентины на турнире Большого шлема, но завершить матч не смог из-за проблем с дыханием. Его предстоящему сопернику в то время исполнилось восемь лет. С тех пор серб провел еще 18 поединков против теннисистов из Аргентины и все матчи выиграл. писать о достоинствах Джоковича излишне, он самый титулованный теннисист в мире. На этот раз он пытается защитить свой прошлогодний титул. Шансы у соперников есть. На стороне Серундоло большее количество времени на отдых, все-таки в третьем круге Новак провел длинный поединок, который завершился в третьем часу ночи. Тут нужно сказать «спасибо» погоде, которая установилась на рубеже весны и осени в Париже. Итальянец Лоренцо Музетти доставил сербу много хлопот, но давления не выдержал. Новак выиграл пятый сет со счетом 6 : 0. Так что все разговоры о том, что вот-вот и он уступит дорогу молодым, преждевременны.

Джокович – Серундоло прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Франсиско Серундоло опытный теннисист и давно выступает в туре. Второй год подряд он вышел в четвертый круг Ролан Гаррос и, как любой латиноамериканец, любит и умеет выступать на грунте. На его счету два титула на турнирах АТР и пять побед на челленджерах. Ровно год назад тот самый выход в четвертый круг Roland Garros позволил Франсиско впервые в карьере подняться в топ-20 мирового рейтинга. Сейчас он находится ближе к концу третьего десятка и постарается защитить прошлогодние очки, хотя задача перед ним стоит очень сложная. С одной он справился в третьем круге, когда уверенно в четырех сетах нанес поражение американцу Томми Полу. Но если брать во внимание выступление Серундоло на протяжении первой половины сезона, то пока аргентинец не впечатляет. В феврале у него полуфинал в Рио-де-Жанейро плюс недавний четвертьфинал в Мадриде. Теперь ему встречаться с самым серьезным соперником в карьере.

Джокович и Серундоло ранее ни разу друг с другом не играли. Их соперничество можно оценивать только заочно. Букмекеры оценили так, что у аргентинца шансов на победу очень мало. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,13, успех аргентинца оценивается коэффициентом 5,89.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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