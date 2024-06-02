Грачева – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Ставки на теннис Варвара Грачева Мирра Андреева Теннис

Еще год назад мы бы сказали, что в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции встретятся соотечественницы, но Варвара Грачева приняла французское гражданство и стала выступать за новую страну. Ее поединок с Миррой Андреевой состоится 3 мая на корте Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Варвара Грачева несмотря на прогресс последних нескольких лет проводит не самый лучший сезон. Поражений в нем пока больше чем побед, отсюда и 88 позиция мирового рейтинга. Мирра Андреева, напротив, прогрессирует от турнира к турниру. Обе теннисистки впервые будут играть в четвертом круге турнира Большого шлема, и шансы на победу предпочтительнее выглядят у Мирры. Букмекерская контора Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,25, на победу Варвары коэффициент 4,03.

Личные встречи

Ранее соперницы друг с другом не встречались, но Мирра Андреева девять раз играла против теннисисток, представляющих Францию, и выиграла все поединки.

Ролан Гаррос: Варвара Грачева – Мирра Андреева прямая трансляция матча 03.06.2024

Варвара Грачева

Варвара закончила минувший сезон, впервые войдя в топ-50, в январе нынешнего оказалась в числе сорока сильнейших, но потом начался длительный спад. В течение шести турниров подряд Грачева не могла преодолеть барьер первого круга. Лишь на грунте в последнее время у теннисистки появились локальные успехи. Тем неожиданнее взлет во вторую неделю Ролан Гаррос. Особенно впечатлила победа в первом круге над седьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Мирра Андреева

Мирра Андреева тоже может похвастать большой победой уже на нынешнем турнире. Во втором круге россиянка встречалась с опытнейшей Викторией Азаренко из Беларуси и взяла верх в трех сетах. Двумя другими соперницами были представительницы США Эмина Бекташ и Пейтон Стернс. На двоих они смогли взять у Андреевой всего восемь геймов. Мирра впервые может войти в восьмерку сильнейших на турнире Большого шлема.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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