Ролан Гаррос: Варвара Грачева – Мирра Андреева прямая трансляция матча 03.06.2024

Французская теннисистка Варвара Грачева в четвертом круге Roland Garros 2024 встретится с россиянкой Миррой Андреевой. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 15:15 по московскому времени.

Соперницы будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Варвара Грачева лишь год назад приняла французское гражданство. Она давно живет и тренируется во Франции и теперь может принимать участие в командных соревнованиях за свою новую страну. На спортивных результатах смена гражданства сказалась не сильно, хотя все последние годы Грачева прогрессировала. Нынешний сезон она начала в топ-40 мирового рейтинга, но сейчас опустилась на 88 позицию. Все дело в результатах. На Australian Open Грачева на смогла повторить прошлогодний успех, когда она впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема. На этот раз остановилась во втором круге. Затем было шесть поражений подряд на различных турнирах и только в Чарльстоне на грунте Варвара смогла пройти квалификацию и дойти до второго круга. Перед Ролан Гаррос она играла в полуфинале челленджера и смогла неплохо подготовится к главному грунтовому турниру. Таким образом Грачева впервые сыграет в четвертом круге ТБШ и наверняка поднимется в топ-50 по окончании турнира.

Грачева – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Мирра Андреева тоже впервые вышла в четвертый круг Roland Garros. Теперь для полной коллекции ей не хватает такого же результата на US Open, но все еще впереди. Юную россиянку еще в прошлом сезоне стали сравнивать с другими знаменитыми соотечественницами Анной Курниковой и Марией Шараповой. До высот последней Мирре пока еще далеко, тем не менее прогресс очевиден. Если сезон 2022 года она завершала находясь в начале пятой сотни рейтинга, то в прошлом смогла войти в топ-50. Перед Ролан Гаррос Андреева находилась на 38-й позиции и наверняка поднимется еще выше. Мирра показывает не по годам зрелую игру, которая помогла в первом круге разобраться с американкой Эминой Бекташ в двух сетах. Зато следующей соперницей была гораздо более опытная Виктория Азаренко. Тут пришлось играть три сета, и Андреева в очередной раз доказала, что находится на правильном пути. Наконец, поединок третьего круга против еще одной американки Пейтон Стернс получился для Андреевой самым легким. Она отдала сопернице всего три гейма.

Теннисистки ранее не пересекались ни на одном турнире на профессиональном уровне, при этом Андреева выиграла все девять поединков у француженок. Букмекеры отдают довольно большое преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,25, выигрыш Грачевой оценивается коэффициентом 4,03.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024