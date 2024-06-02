Наварро – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертом круге Открытого чемпионата Франции будет играть с американкой Эммой Наварро. Матч состоится 3 мая на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Обе теннисистки обладают мощной подачей и предпочитают играть в силовой манере. Однако Эмма Наварро только в прошлом сезоне стала появляться в основной сетке турниров Большого шлема, в то время как Арина Соболенко два года подряд становится чемпионкой Australian Open. Опыт будет иметь большое значение. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,29, успех Эммы оценивается коэффициентом 3,62.

Личные встречи

Правда, в единственном матче, который теннисистки сыграли друг с другом в нынешнем сезоне, который состоялся в Индиан-Уэллсе, победу одержала Наварро.

13.03.2024. Эмма Наварро 2 : 1 Арина Соболенко

Ролан Гаррос: Эмма Наварро – Арина Соболенко прямая трансляция матча 03.06.2024

Эмма Наварро

Уже можно констатировать, что среди американских теннисисток появилась еще одна топового уровня. Эмма Наварро очень хорошо начала нынешний сезон, сходу добралась до третьего круга на Australian Open и вот теперь впервые будет играть в четвертом круге турнира Большого шлема. Она знает как обыграть Соболенко, но сделать это во второй раз за сезон будет очень сложно.

Арина Соболенко

Вторая ракетка мира находится в отличных кондициях. К грунтовому сезону Арина набрала хорошую форму и дважды дошла до финала сначала на мастерсе в Мадриде, затем на турнире в Риме. Но в обоих случаях уступила Иге Швентек. Пока все идет к тому, что соперницы вновь сыграют в финале. В трех предыдущих матчах Соболенко в общей сложности проиграла 13 геймов.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024