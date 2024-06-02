Ролан Гаррос: Эмма Наварро – Арина Соболенко прямая трансляция матча 03.06.2024

Американская теннисистка Эмма Наварро на Открытом чемпионате Франции в четвертом круге будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 13:15 по московскому времени.

Соперницы проведут поединок на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Эмма Наварро лишь в прошлом сезоне стала регулярно попадать в основную сетку турниров Большого шлема, но дальше первого круга не проходила. Тем не менее было очевидно, что она постепенно улучшает свои результаты. Новый сезон Эмма начала с победы в австралийском Хобарте, а на Australian Open смогла дойти до третьего раунда впервые в карьере. Успехи позволили американке занять 20 место в мировом рейтинге. Перед Ролан Гаррос она опустилась на 24 позицию, но теперь очевидно, что вновь окажется в двадцатке. К турниру она готовилась на челленджере в Париже и в финале уступила россиянке Диане Шнайдер. Теперь Эмма впервые в карьере в четвертом круге ТБШ. Самым сложным для нее получился матч третьего круга против соотечественницы Мэдисон Киз. С одной стороны, он состоял из двух партий, с другой, в каждой пришлось играть тай-брейки. Первые два поединка получились гораздо более простыми. В первом круге в матче с турчанкой Зейнеп Сенмез один из сетов американка взяла под ноль, во втором соперницей была итальянка Сара Эррани. Эмма обладает хорошей подачей и предпочитает играть в силовой теннис.

Наварро – Соболенко прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

То же самое можно сказать и про манеру игры Арины Соболенко. На счету белорусской теннисистки уже 14 побед на турнирах WTA. В самом начале сезона она во второй раз подряд выиграла Открытый чемпионат Австралии, но после него долгое время не могла на различных турнирах пройти дальше третьего круга. Грунтовый сезон Арина начала в Штутгарте, где уступила во втором матче Маркете Вондроушовой, но затем заиграла на самом высоком уровне. Дважды подряд в Мадриде и Риме Соболенко выходила в финал, но там оба раза проиграла Иге Швентек. Сейчас на Ролан Гаррос Арина играет не менее уверенно, чем первая ракетка мира. Если все так и будет продолжаться, то соперницы в третий раз подряд встретятся в финале. Но до него еще долгий путь. В первом круге Соболенко взяла верх над россиянкой Эрикой Андреевой, отдав только три гейма. Во втором четыре гейма взяла у Арины японка Моюка Учиджима, в третьем шесть геймов выиграла испанка Паула Бадоса. Последние восемь побед на Roland Garros Соболенко одержала в двух сетах.

Вероятно, и сейчас результат получится таким же, хотя именно Наварро выиграла у Соболенко в их единственном поединке, который состоялся в этом году в Индиан-Уэллсе. Сейчас букмекеры отдают большое преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,29, на победу Наварро коэффициент 3,62.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024