Ролан Гаррос: Элина Аванисян – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 03.06.2024

Россиянка Элина Аванисян повторила свой успех годичной давности и вновь смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Здесь ей предстоит встреча с опытной Жасмин Паолини из Италии. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Элина Аванесян громко заявила о себе ровно год назад на Roland Garros, когда впервые в карьере смогла выйти во вторую неделю турнира Большого шлема. Тогда было много разговоров о том, что в женском теннисе появилась новая звездочка, но все они оказались преждевременными. За год большого прогресса не случилось. В феврале 2024 года Элина смогла войти в топ-60 мирового женского тенниса, а сегодня занимает 70 позицию. В отдельные хорошие дни россиянка способна одолеть любую соперницу. Например, на Australian Open она выбила из турнира Марию Саккари, но этого мало, чтобы приблизиться к элите. Очень сложным для Элины получился матч третьего круга против китаянки Циньвэнь Чжэн. После полностью проигранного первого сета она смогла перехватить инициативу и выиграть второй. Дело шло к победе, но вмешался дождь. В конце концов Аванесян хватило мастерства и характера, чтобы на чемпионском тай-брейке выиграть у опытной соперницы.

Аванесян – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Жасмин Паолини в туре выступает очень давно, ей 28 лет, но только в последние годы итальянка стала показывать стабильно высокий уровень тенниса, что позволило ей закончить прошлый сезон на высшей для себя 30-й позиции в рейтинге, а сейчас она и вовсе вошла в двадцатку сильнейших. В феврале Жасмин стала победительницей престижного турнира WTA в Дубае, и титул стал для нее вторым в карьере. На Australian Open Паолини впервые в карьере смогла выйти в четвертый раунд турнира Большого шлема и сейчас смогла повторить свой успех. Все эти победы в очередной раз подтверждают тезис, что прогрессировать можно в любом возрасте. До сих пор Жасмин не встречала большого сопротивления на турнире, разве что в предыдущем матче пришлось играть три сета против канадки Бьянки Андрееску. Однако счет третьей партии 6 : 0 в пользу итальянки говорит сам за себя. В случае успеха на Ролан Гаррос Паолини вполне может попасть в десятку сильнейших теннисисток мира.

Ранее соперницы друг с другом не встречались. Элине нужно будет сильно постараться, поскольку Жасмин исповедует агрессивный стиль игры и в физической силе превосходит россиянку. Букмекеры на стороне Паолини. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,28, Выигрыш Элины оценивается коэффициентом 3,71.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024