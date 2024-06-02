Ролан Гаррос: Элина Аванисян – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 03.06.2024

Теги Ролан Гаррос Жасмин Паолини Элина Аванесян Теннис

Россиянка Элина Аванисян повторила свой успех годичной давности и вновь смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Здесь ей предстоит встреча с опытной Жасмин Паолини из Италии. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Фрибет 3 000₽ для ставки на этот исход

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Элина Аванесян громко заявила о себе ровно год назад на Roland Garros, когда впервые в карьере смогла выйти во вторую неделю турнира Большого шлема. Тогда было много разговоров о том, что в женском теннисе появилась новая звездочка, но все они оказались преждевременными. За год большого прогресса не случилось. В феврале 2024 года Элина смогла войти в топ-60 мирового женского тенниса, а сегодня занимает 70 позицию. В отдельные хорошие дни россиянка способна одолеть любую соперницу. Например, на Australian Open она выбила из турнира Марию Саккари, но этого мало, чтобы приблизиться к элите. Очень сложным для Элины получился матч третьего круга против китаянки Циньвэнь Чжэн. После полностью проигранного первого сета она смогла перехватить инициативу и выиграть второй. Дело шло к победе, но вмешался дождь. В конце концов Аванесян хватило мастерства и характера, чтобы на чемпионском тай-брейке выиграть у опытной соперницы.

Аванесян – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Жасмин Паолини в туре выступает очень давно, ей 28 лет, но только в последние годы итальянка стала показывать стабильно высокий уровень тенниса, что позволило ей закончить прошлый сезон на высшей для себя 30-й позиции в рейтинге, а сейчас она и вовсе вошла в двадцатку сильнейших. В феврале Жасмин стала победительницей престижного турнира WTA в Дубае, и титул стал для нее вторым в карьере. На Australian Open Паолини впервые в карьере смогла выйти в четвертый раунд турнира Большого шлема и сейчас смогла повторить свой успех. Все эти победы в очередной раз подтверждают тезис, что прогрессировать можно в любом возрасте. До сих пор Жасмин не встречала большого сопротивления на турнире, разве что в предыдущем матче пришлось играть три сета против канадки Бьянки Андрееску. Однако счет третьей партии 6 : 0 в пользу итальянки говорит сам за себя. В случае успеха на Ролан Гаррос Паолини вполне может попасть в десятку сильнейших теннисисток мира.

Ранее соперницы друг с другом не встречались. Элине нужно будет сильно постараться, поскольку Жасмин исповедует агрессивный стиль игры и в физической силе превосходит россиянку. Букмекеры на стороне Паолини. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,28, Выигрыш Элины оценивается коэффициентом 3,71.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий