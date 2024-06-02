Аванесян – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В число 16 сильнейших на Открытом чемпионате Франции вошли три россиянки. Одна из них Элина Аванесян попытается добиться высшего достижения в своей карьере и выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Противостоять ей будет итальянка Жасмин Паолини. Матч состоится 3 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Сердцем все болельщики, конечно же, за Элину Аванесян, которая второй год подряд вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос, причем заслуженно. Но разум говорит о том, что Жасмин Паолини на сегодняшний день демонстрирует игру более высокого уровня. Букмекеры тут как тут. Winline предлагает на победу россиянки коэффициент 3,71, выигрыш итальянки оценивается коэффициентом 1,28.

Личные встречи

Ранее соперницы ни на одном из теннисных турниров не пересекались. Матч в Париже будет первым очным.

Ролан Гаррос: Элина Аванисян – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 03.06.2024

Элина Аванесян

В прошлом сезоне ярко проявили себя сразу несколько молодых россиянок, включая Элину. Эксперты стали рассуждать о возможностях каждой на будущее. Элине сулили успех, но с многочисленными «если». Как показала практика, пока Аванесян не может выйти на уровень хотя бы пятидесяти сильнейших теннисисток планеты. Нет пока даже локальных успехов, зато второй год подряд она будет играть в четвертом круге Ролан Гаррос, а это тоже немало.

Жасмин Паолини

Итальянке 28 лет, она на протяжении всей своей карьеры прогрессирует, но очень медленно. В нынешнем сезоне Жасмин стала штамповать выходы в четвертый круг турниров Большого шлема. Сначала она достигла этого результата в Австралии и вот теперь в Париже. Сегодня она 15-я ракетка мира, и в этом есть одна проблема. Дело в том, что Аванесян пять раз ранее встречалась с соперницами из топ-15 и всегда побеждала.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024