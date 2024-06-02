Бопанна о поражении в миксте с Кудерметовой: «К сожалению, не было возможности сыграться, найти баланс, узнать лучше сильные стороны друг друга»

Рохан Бопанна рассказал, как сложился микст с Вероникой Кудерметовой.

В первом круге «Ролан Гаррос» они уступили Людмиле Самсоновой и Андреа Вавасори – 2:6, 2:6.

– Мой тренер хорошо знаком с командой Вероники, у меня нет постоянного партнера для микста, поэтому я попросил тренера связаться и предложить сыграть на «Ролан Гаррос».

– Вам понравилось?

– Мы проиграли, с таким результатом трудно, чтобы понравилось, но у нас, к сожалению, не было возможности сыграться, найти баланс, узнать лучше сильные стороны друг друга. Да и соперники были в огне. Возможно, если бы мы могли сыграться, показали бы результат и игру лучше. Тут, к сожалению, ни у кого нет возможности нормально тренироваться [из-за погоды], я первый круг парного турнира тоже сыграл только сейчас.

– Как думаете, у вашей пары есть будущее?

– Я и своего будущего не знаю, мне лет-то сколько! Она точно будет еще много лет играть, а я думаю максимум на неделю вперед, может на месяц. Иногда играть становится совсем сложно. До этого у меня была неделя паузы, поэтому играть сейчас было нормально, но иногда телу это, наоборот, очень трудно. Так что я бы в отношении себя ничего не загадывал, – рассказал Бопанна корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.