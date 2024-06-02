В Открытой эре теннисистки повесили 10 двойных баранок на второй неделе ТБШ

Теги Серена Уильямс Уимблдон Ролан Гаррос WTA Карла Суарес-Наварро Анастасия Потапова Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек за 40 минут обыграла Анастасию Потапову в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:0.

Это 10-й раз в Открытой эре, когда теннисистка повесила двойную баранку на второй неделе турнира «Большого шлема».

В прошлый раз это произошло в четвертьфинале US Open-2013, когда Серена Уильямс разгромила Карлу Суарес-Наварро. Впервые – в четвертом круге «Уимблдона»-1987, когда Хелена Сукова победила Рафаэллу Реджи.

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4 комментария
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И где табличка?
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Наварро двойную баранку получила от Серены в свой день рождения ))
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Вошла в историю Анастасия Шевченко) важен сам факт👌
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Самый короткий матч на Гарросе (понятно из закончившихся без снятий) с тех пор как Штеффи Граф в финале 1988 года также с двойной баранкой разгромила Наташу Звереву.
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