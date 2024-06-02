В Открытой эре теннисистки повесили 10 двойных баранок на второй неделе ТБШ
Первая ракетка мира Ига Швентек за 40 минут обыграла Анастасию Потапову в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:0.
Это 10-й раз в Открытой эре, когда теннисистка повесила двойную баранку на второй неделе турнира «Большого шлема».
В прошлый раз это произошло в четвертьфинале US Open-2013, когда Серена Уильямс разгромила Карлу Суарес-Наварро. Впервые – в четвертом круге «Уимблдона»-1987, когда Хелена Сукова победила Рафаэллу Реджи.