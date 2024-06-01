Оже-Альяссим – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции встретятся канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Поединок состоится 2 июня на центральном корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Прогноз

Феликса Оже-Альяссима никак не отнесешь к приверженцам грунтового покрытия. На Ролан Гаррос четвертый круг это его предел. Сейчас он повторил достижение двухлетней давности. Карлос Алькарас в прошлом году в Париже дошел до полуфинала, его считают одним из основных претендентов на победу, отсюда большая разница в коэффициентах букмекеров. Winline предлагает на победу Оже-Альяммима коэффициент 5,89, успех Алькараса оценивается коэффициентом 1,13.

Личные встречи

Теннисисты встречались друг с другом пять раз. Первые три матча выиграл канадец, затем дважды побеждал испанец, причем оба поединка прошли в Индиан-Уэллсе. Перед вами результаты трех последних матчей по сетам.

10.03.2024. Карлос Алькарас 2 : 0 Феликс Оже-Альяссим

16.03.2023. Карлос Алькарас 2 : 0 Феликс Оже-Альяссим

29.10.2022. Феликс Оже-Альяссим 2 : 0 Карлос Алькарас

Ролан Гаррос: Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 02.06.2024

Феликс Оже-Альяссим

Еще пару лет назад специалисты расценивали канадца не просто как претендента на топ-5, но как теннисиста, который будет задавать тон своими выступлениями в ближайшие годы. Но не срослось. Феликса настиг спад. Насколько он будет длительным, зависит от нынешнего сезона и даже от предстоящего матча. Выиграет, и вновь приблизиться к десятке сильнейших в туре.

Карлос Алькарас

Испанец в представлении нисколько не нуждается. Он также очень быстро ворвался в мировую элиту, но прошлый сезон получился несколько скомканным, в том числе, из-за травм. До того он успел побывать первой ракеткой мира, выиграть US Open и Уимблдон. Сейчас он всеми силами старается наверстать упущенное. Карлос провел на Ролан Гаррос 2024 три матча, во всех выиграл уверенно, но доминирующей его игру пока назвать нельзя.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024