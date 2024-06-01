Оже-Альяссим – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
В четвертом круге Открытого чемпионата Франции встретятся канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Поединок состоится 2 июня на центральном корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:00 по московскому времени.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Прогноз
Феликса Оже-Альяссима никак не отнесешь к приверженцам грунтового покрытия. На Ролан Гаррос четвертый круг это его предел. Сейчас он повторил достижение двухлетней давности. Карлос Алькарас в прошлом году в Париже дошел до полуфинала, его считают одним из основных претендентов на победу, отсюда большая разница в коэффициентах букмекеров. Winline предлагает на победу Оже-Альяммима коэффициент 5,89, успех Алькараса оценивается коэффициентом 1,13.
Личные встречи
Теннисисты встречались друг с другом пять раз. Первые три матча выиграл канадец, затем дважды побеждал испанец, причем оба поединка прошли в Индиан-Уэллсе. Перед вами результаты трех последних матчей по сетам.
- 10.03.2024. Карлос Алькарас 2 : 0 Феликс Оже-Альяссим
- 16.03.2023. Карлос Алькарас 2 : 0 Феликс Оже-Альяссим
- 29.10.2022. Феликс Оже-Альяссим 2 : 0 Карлос Алькарас
Ролан Гаррос: Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 02.06.2024
Феликс Оже-Альяссим
Еще пару лет назад специалисты расценивали канадца не просто как претендента на топ-5, но как теннисиста, который будет задавать тон своими выступлениями в ближайшие годы. Но не срослось. Феликса настиг спад. Насколько он будет длительным, зависит от нынешнего сезона и даже от предстоящего матча. Выиграет, и вновь приблизиться к десятке сильнейших в туре.
Карлос Алькарас
Испанец в представлении нисколько не нуждается. Он также очень быстро ворвался в мировую элиту, но прошлый сезон получился несколько скомканным, в том числе, из-за травм. До того он успел побывать первой ракеткой мира, выиграть US Open и Уимблдон. Сейчас он всеми силами старается наверстать упущенное. Карлос провел на Ролан Гаррос 2024 три матча, во всех выиграл уверенно, но доминирующей его игру пока назвать нельзя.