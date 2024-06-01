Ролан Гаррос: Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 02.06.2024

Канадский теннисист Феликс Оже-Ольяссим в нынешнем сезоне обрел былую уверенность и в четвертом круге постарается стать автором небольшой сенсации, если выиграет у третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Матч состоится 2 июня и начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

Соперники встретятся на корте центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

То, что Оже-Альяссим будет очень стараться, нет ни малейших сомнений. Но хватит ли ему сил, поскольку на этом турнире дождливая погода вносит такие коррективы в расписание, что выигрывают от этого только те, кто проводит свои матчи под крышей кортов имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен. У канадца такой возможности пока не было, в итоге он доигрывал свой матч третьего круга против американца Бена Шелтона 1 июня, в то время как Карлос Алькарас свой поединок завершил еще накануне. Правда, нельзя сказать, что Оже-Альяссим испытал какие-то серьезные сложности. Шелтон смог выиграть всего семь геймов, но все равно теннисист вынужден не терять концентрацию и быть в тонусе. Канадец еще два года назад входил в топ-10 сильнейших теннисистов мира, но за прошлый сезон потерял очень много позиций. Сейчас наверстывает упущенное и делает это очень уверенно. Накануне Ролан Гаррос он вышел в финал престижного грунтового турнира в Мадриде, где уступил Андрею Рублеву. Сейчас в Париже Феликс играет очень уверенно, однако настоящая проверка впереди.

Оже-Альяссим – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Карлос Алькарас начал коллекционировать победы на турнирах Большого шлема начиная с 2022 года. Именно тогда о нем заговорили как о феномене, поскольку он смог выиграть US Open. В прошлом году испанец взял еще один трофей на Уимблдоне, что говорит о нем как о разностороннем теннисисте. Теперь Карлос стремится выиграть самый престижный грунтовый турнир, но в этом году как никогда много претендентов на победу. Нельзя сказать, что Алькарас очень хорошо подготовился к Roland Garros. Он сыграл лишь в одном турнире у себя на родине в Мадриде, где дошел только до четвертьфинала и уступил болгарину Григору Димитрову. Пока игру третьей ракетки мира нельзя назвать идеальной. В первом круге он без проблем разобрался с Джей Джей Вульфом из США, а вот дальше проиграл один сет Йесперу де Йонгу, не самому искушенному теннисисту. В третьем круге Алькарас встречался с американцем Себастьяном Кордой, у которого хватило сил оказать сопротивление только во втором сете, где пришлось играть тай-брейк.

Оже-Альяссим и Алькарас встречались друг с другом пять раз. Первые три поединка выиграл канадец, затем два остались за испанцем. Сейчас букмекеры на стороне последнего. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,13, успех Феликса оценивается коэффициентом 5,89.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024