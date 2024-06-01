Ролан Гаррос: Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 02.06.2024
Канадский теннисист Феликс Оже-Ольяссим в нынешнем сезоне обрел былую уверенность и в четвертом круге постарается стать автором небольшой сенсации, если выиграет у третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Матч состоится 2 июня и начнется не ранее 15:00 по московскому времени.
Соперники встретятся на корте центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
То, что Оже-Альяссим будет очень стараться, нет ни малейших сомнений. Но хватит ли ему сил, поскольку на этом турнире дождливая погода вносит такие коррективы в расписание, что выигрывают от этого только те, кто проводит свои матчи под крышей кортов имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен. У канадца такой возможности пока не было, в итоге он доигрывал свой матч третьего круга против американца Бена Шелтона 1 июня, в то время как Карлос Алькарас свой поединок завершил еще накануне. Правда, нельзя сказать, что Оже-Альяссим испытал какие-то серьезные сложности. Шелтон смог выиграть всего семь геймов, но все равно теннисист вынужден не терять концентрацию и быть в тонусе. Канадец еще два года назад входил в топ-10 сильнейших теннисистов мира, но за прошлый сезон потерял очень много позиций. Сейчас наверстывает упущенное и делает это очень уверенно. Накануне Ролан Гаррос он вышел в финал престижного грунтового турнира в Мадриде, где уступил Андрею Рублеву. Сейчас в Париже Феликс играет очень уверенно, однако настоящая проверка впереди.
Оже-Альяссим – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Карлос Алькарас начал коллекционировать победы на турнирах Большого шлема начиная с 2022 года. Именно тогда о нем заговорили как о феномене, поскольку он смог выиграть US Open. В прошлом году испанец взял еще один трофей на Уимблдоне, что говорит о нем как о разностороннем теннисисте. Теперь Карлос стремится выиграть самый престижный грунтовый турнир, но в этом году как никогда много претендентов на победу. Нельзя сказать, что Алькарас очень хорошо подготовился к Roland Garros. Он сыграл лишь в одном турнире у себя на родине в Мадриде, где дошел только до четвертьфинала и уступил болгарину Григору Димитрову. Пока игру третьей ракетки мира нельзя назвать идеальной. В первом круге он без проблем разобрался с Джей Джей Вульфом из США, а вот дальше проиграл один сет Йесперу де Йонгу, не самому искушенному теннисисту. В третьем круге Алькарас встречался с американцем Себастьяном Кордой, у которого хватило сил оказать сопротивление только во втором сете, где пришлось играть тай-брейк.
Оже-Альяссим и Алькарас встречались друг с другом пять раз. Первые три поединка выиграл канадец, затем два остались за испанцем. Сейчас букмекеры на стороне последнего. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,13, успех Феликса оценивается коэффициентом 5,89.