Джокович повторил рекорд Федерера по количеству матчей, выигранных на ТБШ

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Ролан Гаррос ATP рекорды Лоренцо Музетти Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0.

Эта победа стала для него 95-й на парижском «Большом шлеме».

Теперь «Ролан Гаррос» – это ТБШ, где Джокович выиграл больше всего матчей. У серба 94 победы на Australian Open, 92 на «Уимблдоне» и 88 на US Open. Он единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ.

Джокович выиграл на ТБШ 369 матчей и повторил рекорд Роджера Федерера.

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5 комментариев
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Ответ S.Graf
90+ на всех 4х ТБШ вполне реально. Ещё пару побед на ЮСО Новак как-нибудь вымучает (а лучше - больше)) Айде Nо1е, айде!
Я думаю до конца карьеры закроет 100+ на всех ТБШ)
+2
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+2
ждал этого рекорда. то что он падёт сомнений нет вообще.!
+2
-1
+1
90+ на всех 4х ТБШ вполне реально. Ещё пару побед на ЮСО Новак как-нибудь вымучает (а лучше - больше))
Айде Nо1е, айде!
+3
-2
+1
Тут вопрос другой, сможет ли Новак взять 25 шлем и стать самым титулованным как среди женщин так и среди мужчин. Это сложно будет сделать, видно, что Новак пошел на спад с этого года, только он не резкий в отличии от Федерера и Надаля у которых были травмы, а постепенный. Так что задача его на этот год просто выиграть один шлем и Олимпиаду и это можно будет считать уже успешным сезоном, первая строчка для него уже не главное.
+2
-1
+1
Ответ Славик Городской
Тут вопрос другой, сможет ли Новак взять 25 шлем и стать самым титулованным как среди женщин так и среди мужчин. Это сложно будет сделать, видно, что Новак пошел на спад с этого года, только он не резкий в отличии от Федерера и Надаля у которых были травмы, а постепенный. Так что задача его на этот год просто выиграть один шлем и Олимпиаду и это можно будет считать уже успешным сезоном, первая строчка для него уже не главное.
Да да, о 30 шлемах, 500 недель первого места и 50 мастерсах, речи нет, у Нолев ноль титулов в этом году, извините за тавтологию
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