Соболенко о слезах Швентек после матча с Осакой: «Видела видео и полностью ее понимаю. Был очень тяжелый матч, она легко могла его проиграть»

Арина Соболенко прокомментировала видео, как Ига Швентек плачет в тренажерке.

Ее сняли после камбэка в матче с Наоми Осакой на «Ролан Гаррос» (7:6(1), 1:6, 7:5). В решающем сете полька отыгралась с 2:5.

«Видела видео и полностью ее понимаю. Был очень тяжелый матч, она легко могла его проиграть. Думаю, она просто выплеснула накопившееся напряжение. Думаю, у меня было бы то же самое. В теннисе много давления, но только если ты на нем фокусируешься. Лично я стараюсь фокусироваться на себе, на том, чтобы становиться лучше, в каждом матче показывать свой лучший теннис», – сказала Соболенко на пресс-конференции.