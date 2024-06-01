Матч Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го. Грека игнорировали из-за поддержки Гонконга

Теги ATP WTA Политика Чжичжэнь Чжан Стефанос Циципас Ига Швентек Политика Теннис

Матч Стефаноса Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го.

В третьем круге «Ролан Гаррос»-2024 Циципас играл с Чжичжэнем Чжаном. Впервые с 2020-го в заголовке китайских медиа появилось имя грека. Но в тексте Циципаса обозначили как «№8 посева». 

Несмотря на то, что матч показали, результаты встречи Циципаса и Чжана отсутствовали в бегущей строке во время эфира другой игры.

Циципаса стали игнорировать из-за того, что в июне 2020-го он выложил твит в поддержку протестов в Гонконге. Позже грек удалил твит.

Ранее государственное телевидение Китая вернулось к показу матчей Иги Швентек. Они прекратили транслировать встречи первой ракетки мира после «Ролан Гаррос»-2022. В 2023-м в эфир не попал даже финал турнира в Пекине, который выиграла Швентек.

11 комментариев
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Матч показали, но "результаты встречи Циципаса и Чжана скрыты" - это как?)
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прекрасная страна, конечно.
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Игу банили за поддержку Украины, ничего себе
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Какие страсти🤣
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Ответ Stas Salesov
Игу банили за поддержку Украины, ничего себе
Думаю они немного потеряли, ее все равно никто не смотрит, а трибуны пустые на ее матчах, даже на Потапову больше ходят🤣
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"Ранее государственное телевидение Китая вернулось к показу матчей Иги Швентек. Они прекратили транслировать встречи первой ракетки мира после «Ролан Гаррос»-2022. В 2023-м в эфир не попал даже финал турнира в Пекине, который выиграла Швентек.".
Да что вы говорите. Я, который находился в то время в Пекине, видимо смотрел другой матч по китайскому тв)
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Ответ tanith
старая история, интересно как на турнирах в Шанхае и Пекине к нему орги относятся.
С учётом того, как они с.. кипятком по Степочке осенью 2019%)) - высокий блондин кудрявый, просто инопланетный бог🥺🤩
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Ответ Sincere
Что за протесты в Гонконге и какое вообще Циципасу было дело до них😮
он книжки занятные читает, ну или показывает))) наверное есть дело в какой-то степени до того что в мире происходит. Про протесты ты просто забыла.
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0
+1
старая история, интересно как на турнирах в Шанхае и Пекине к нему орги относятся.
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Что за протесты в Гонконге и какое вообще Циципасу было дело до них😮
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Гонконг уникальное место, независимость как от Великобритании, так и от Китая делает его таким контрастным и самобытным.
Но высказываться по повесточке чревато везде, такова реальность и поляризация мира сейчас.
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