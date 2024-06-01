Матч Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го. Грека игнорировали из-за поддержки Гонконга
Матч Стефаноса Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го.
В третьем круге «Ролан Гаррос»-2024 Циципас играл с Чжичжэнем Чжаном. Впервые с 2020-го в заголовке китайских медиа появилось имя грека. Но в тексте Циципаса обозначили как «№8 посева».
Несмотря на то, что матч показали, результаты встречи Циципаса и Чжана отсутствовали в бегущей строке во время эфира другой игры.
Циципаса стали игнорировать из-за того, что в июне 2020-го он выложил твит в поддержку протестов в Гонконге. Позже грек удалил твит.
Ранее государственное телевидение Китая вернулось к показу матчей Иги Швентек. Они прекратили транслировать встречи первой ракетки мира после «Ролан Гаррос»-2022. В 2023-м в эфир не попал даже финал турнира в Пекине, который выиграла Швентек.
Да что вы говорите. Я, который находился в то время в Пекине, видимо смотрел другой матч по китайскому тв)
Но высказываться по повесточке чревато везде, такова реальность и поляризация мира сейчас.