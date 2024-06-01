Матч Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го. Грека игнорировали из-за поддержки Гонконга

Матч Стефаноса Циципаса показали на китайском телевидении впервые с 2020-го.

В третьем круге «Ролан Гаррос»-2024 Циципас играл с Чжичжэнем Чжаном. Впервые с 2020-го в заголовке китайских медиа появилось имя грека. Но в тексте Циципаса обозначили как «№8 посева».

Несмотря на то, что матч показали, результаты встречи Циципаса и Чжана отсутствовали в бегущей строке во время эфира другой игры.

Циципаса стали игнорировать из-за того, что в июне 2020-го он выложил твит в поддержку протестов в Гонконге. Позже грек удалил твит.

Ранее государственное телевидение Китая вернулось к показу матчей Иги Швентек. Они прекратили транслировать встречи первой ракетки мира после «Ролан Гаррос»-2022. В 2023-м в эфир не попал даже финал турнира в Пекине, который выиграла Швентек.