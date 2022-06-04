Швентек после победы на «Ролан Гаррос»: «Хочу пожелать сил Украине»

Первая ракетка мира выступила с речью на церемонии награждения . В финале она разгромила (6:1, 6:3).

21-летняя полька заплакала, когда на церемонии включили гимн.

«Я только сказала Коко, что не надо плакать, а сама что теперь делаю?

Во-первых, хочу поздравить тебя, потому что ты потрясающе работаешь. Я каждый месяц замечаю, как ты прогрессируешь. Я в твоем возрасте проводила первый год в туре и вообще не понимала, что делаю. Так что у тебя все получится, я уверена.

Хочу поблагодарить команду. Господи, без вас у меня бы ничего не получилось. Я очень рада, что все наконец сложилось, и у нас все получается. Вы упорно работаете, я упорно работаю, и мы заслуживаем то, что получили.

Два года назад победа на этом турнире была чем-то потрясающим и совершенно неожиданным. В этот раз я очень много работала и делала все, чтобы к ней прийти, несмотря на серьезное давление.

Спасибо болельщикам за поддержку, я вижу много польских флагов. Хорошо, что я могу положиться на вас в самые сложные моменты.

И в конце хочу пожелать сил Украине. (Продолжительная овация стадиона.) После моей первой речи в Дохе я надеялась, что к следующей ситуация улучшится. Я не буду терять надежду и буду и дальше вас поддерживать».

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