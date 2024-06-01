Маррей о паре с братом на «Уимблдоне»: «Возможно, мы сыграем, но я еще не уверен на 100%»

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Джейми Маррей Теннис

Энди Маррей рассказал, сыграет ли в паре на «Уимблдоне».

Его брат Джейми Маррей – 27-я ракетка парного рейтинга и чемпион двух турниров «Большого шлема».

«У брата еще нет партнера на «Уимблдон». Мы немного про это говорили. 

Так что, возможно, [мы сыграем], но я еще не уверен на 100%.

Мы примем решение заранее. Очевидно, что и Джейми может найти себе хорошего партнера.

Посмотрим, что будет. Вероятно, мы примем решение в ближайшие несколько дней».

Экс-первая ракетка мира также рассказал, будет ли играть пару с Дэном Эвансом на Играх в Париже. На «Ролан Гаррос» они получили wildcard, но уступили в первом круге.

«Мы с Дэном надеялись далеко пройти [на «Ролан Гаррос»]. Но этого не случилось. Так что не знаю, будет ли у нас возможность [сыграть в паре на Олимпиаде].

Есть те, кто выше нас в парном рейтинге, и в Великобритании есть хорошие парные игроки».

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2 комментария
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надо бы с Джейми сыграть, давно говорил про это.
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Ответ tanith
надо бы с Джейми сыграть, давно говорил про это.
Странно, что ещё раздумывают. Конечно, надо играть, последний шанс же.
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