Маррей о паре с братом на «Уимблдоне»: «Возможно, мы сыграем, но я еще не уверен на 100%»

Энди Маррей рассказал, сыграет ли в паре на «Уимблдоне».

Его брат Джейми Маррей – 27-я ракетка парного рейтинга и чемпион двух турниров «Большого шлема».

«У брата еще нет партнера на «Уимблдон». Мы немного про это говорили.

Так что, возможно, [мы сыграем], но я еще не уверен на 100%.

Мы примем решение заранее. Очевидно, что и Джейми может найти себе хорошего партнера.

Посмотрим, что будет. Вероятно, мы примем решение в ближайшие несколько дней».

Экс-первая ракетка мира также рассказал, будет ли играть пару с Дэном Эвансом на Играх в Париже. На «Ролан Гаррос» они получили wildcard, но уступили в первом круге.

«Мы с Дэном надеялись далеко пройти [на «Ролан Гаррос»]. Но этого не случилось. Так что не знаю, будет ли у нас возможность [сыграть в паре на Олимпиаде].

Есть те, кто выше нас в парном рейтинге, и в Великобритании есть хорошие парные игроки».