Стэн Вавринка: «Маррей – один из главных трудяг в туре. Надеюсь, он еще немного поиграет»

Стэн Вавринка высказался о наследии Энди Маррея.

Вчера он обыграл британца в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4, 6:2.

«Энди делал все возможное с самого прихода в тур. Еще совсем молодым он уже был потрясающим бойцом. Он всегда находил решение. Он один из главных трудяг в туре. Больше 20 лет он всегда хотел прибавлять, всегда улучшал свою игру.

На «Ролан Гаррос» он доходил до полуфинала и до финала. Он был №1, добился всего, чего только можно добиться в теннисе.

Он потрясающий чемпион, потрясающий парень. Мне кажется, у него много болельщиков, благодаря нему многие начинают играть в теннис. Я его очень уважаю. Мне очень нравилось играть с ним последние 20 лет. Мы столько раз играли, провели столько упорных битв. Надеюсь, он еще немного поиграет».