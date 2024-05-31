Жабер о дружбе и соперничестве в WTA: «Завтра Бадоса и Соболенко друг друга уничтожат. Вне корта они очень дружелюбны, но матч – это совсем другое»

Онс Жабер высказалась о дружбе и соперничестве в женском туре.

– Завтра друг с другом играют Бадоса и Соболенко, и вне корта они близкие подруги. Как вам удается правильно настроиться, когда приходится играть с соперницей, с которой вы близко общаетесь вне корта, и переключиться с дружбы на безжалостное стремление к победе?

– Мне кажется, многие этого не понимают. Они думают, что раз я дружу со всеми за пределами корта, то и на корте буду дружелюбной, но для меня это совсем другое, потому что мы все бойцы. У нас у всех чемпионский характер.

Думаю, завтра Паула и Арина друг друга уничтожат (улыбается). Я это гарантирую. Я столько раз видела их матчи. Вне корта они очень дружелюбны, но, когда они выходят на корт, это совсем другое. Победит сильнейшая.

Каждая думает: давай, покажи, на что способна, и посмотрим, что получится. Но, разумеется, в матчах все равно уважение и честная игра, потому что это очень важно.

Я много раз играла с Ариной, и вряд ли она стала бы со мной любезничать (смеется). Поэтому я очень жду этого матча.