Швентек о том, что играла в день рождения: «Если бы я была дома, все равно бы тренировалась, виделась с теми же людьми»

Теги Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, каково было играть матч в день рождения.

Сегодня первой ракетке мира исполнилось 23 года. Она обыграла Мари Бузкову (6:4, 6:2) и вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

«Обычно день рождения выпадает на мой выходной. Я всего первый или второй раз играю в день рождения. По-моему, второй.

В принципе, когда у меня был выходной, у меня никогда не было ощущения, что я не успеваю отпраздновать, потому что это все равно был мой день рождения. Мне кажется, если бы я была дома, все равно бы тренировалась, виделась с теми же людьми. Может, я бы устроила какую-то вечеринку, но я не любительница вечеринок, поэтому не уверена.

Конечно, играть в день рождения не очень удобно, потому что уже восемь вечера, и на празднование у меня осталось четыре часа, но это наша работа, мы не можем жаловаться. Многие люди работают в день рождения, им приходится это делать, и я не переживаю.

В любом случае для меня в приоритете турнир, и я бы не поставила день рождения выше него».

2 комментария
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У Алькараса всё равно больше))))

А всё потому, что Моресмо жлоб, даже свечки зажала))))
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