Звонарева об Олимпиаде: «Все ждут, когда завершится «Ролан Гаррос» и будет какая-то информация»

У Веры Звонаревой пока нет информации об участии россиян в Олимпиаде.

На «Ролан Гаррос» она играет пару с Миррой Андреевой, сегодня они вышли во второй круг.

– Верно ли, что вы наигрываете пару с прицелом на Олимпиаду? Вы ведь по рейтингу как игрок топ-10 попадаете.

– С Олимпиадой пока очень сложный вопрос. Все ждут, когда завершится «Ролан Гаррос» и будет какое-то понимание, информация. Пока про Олимпиаду ничего сказать не можем, – приводит слова Звонаревой корреспондент Sports Андрей Васильев.