Мирра Андреева о паре со Звонаревой: «Вера не знает, но я сначала не хотела с ней играть: очень нервничала»

Мирра Андреева считает Веру Звонареву «боссом» в их паре на «Ролан Гаррос».

Сегодня они вышли во второй круг парного турнира.

– Как сложилась ваша пара, кто кому предложил? Кто-то же должен был быть первым.

М. А.: «Вера мне написала, спросила, хочу ли я сыграть грунтовый сезон. Она не знает, кстати, но я сначала не хотела [с ней играть]: очень нервничала. Но потом решила: ладно, раз она написала, значит, наверняка знает, чего от меня ждать, поэтому решилась».

В.З.: «На самом деле все это не с нуля, мы играли в команде вместе, мы в одном французском клубе, тренировались вместе тоже».

– Как у вас устроено взаимодействие внутри пары?

М. А.: «Вера больше подсказывает. Она поопытнее, и мне много чему можно у нее научиться. Она босс у нас в команде».

В.З.: «Я бы так не сказала, Мирра преувеличивает. Может, какие-то парные моменты могу иногда подсказать, в последний год я наиграла пару больше, но в целом мы командой принимаем решения», – приводит слова Андреевой и Звонаревой корреспондент Sports Андрей Васильев.