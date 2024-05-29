Чудесное спасение Швентек на «Ролан Гаррос» – ушла с матчбола против Осаки. 8 быстрых мыслей

Ига Швентек выиграла три «Ролан Гаррос» за последние четыре года. Ига Швентек доминировала весь грунтовый сезон и завершила его победами на двух крупнейших турнирах – в Мадриде и Риме. Ига Швентек была безоговорочным фаворитом «Ролан Гаррос».

Во втором круге она попала на Наоми Осаку – экс-первую ракетку мира и четырехкратную чемпионку «Больших шлемов», которая при этом никогда не чувствовала себя на грунте комфортно. Которая одержала последнюю победу над топ-10 еще до ковида. Которая никогда не обыгрывала соперниц такого уровня на глине.

И Осака сейчас только возвращается в тур после рождения дочери и не входит в топ-100.

Но японка была в шаге от победы над грунтовым доминатором. Она подавала на победу, дошла до матчбола – но уступила 6:7(1), 6:1, 5:7.

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1. Осака быстро полетела с брейком, но со счета 1:4 она начала доминировать и выиграла большую часть геймов.

Ее единственной проблемой было то, что иногда ее агрессия выливалась в ошибки. Как, например, на сетболе, до которого она добралась в первой партии. И на тай-брейке, который она провалила.

Но дальше Осака преобразилась.

2. Наоми, наверное, никогда так хорошо не двигалась на грунте. И это выливалось в то, что она на удивление четко держалась в обороне и справлялась с ситуациями, когда Швентек гоняла ее по углам. Ей хватало сил в ногах, чтобы выдавать оттуда удары, которые позволяли перехватывать инициативу.

3. Осака была на удивление терпелива – чего на грунте ей всегда не хватало. Обычно она не справлялась с тем, что ее мощи не хватало, чтобы забить быстро – как на харде. Но в среду она спокойно проводила розыгрыши – и захватывала позиционное преимущество, которое потом развивала и реализовывала.

4. Психологически Осака продемонстрировала, почему она когда-то была лучшей в мире. В третьем сете, например, она сначала удержала первый гейм – отыграв брейк-пойнты, возникшие после невынужденной ошибки в простой ситуации. А потом еще удержала гейм с 0:40.

5. Форхенд Осаки был просто ужасающе мощным. И особенно впечатляло то, как она пробивала его в движении. И с него она наколотила почти 30 виннерсов.

6. Очень классно выглядело то, как Осака держала заднюю линию и раскладывала мяч по углам. Кросс с форхенда, потом бэкхенд по линии в глубоком приседе – и она уже забивала навылет или выжимала ошибку, или получала огромное позиционное преимущество.

7. Но важно понимать одну вещь. Швентек провалила второй сет, но в третьем она играла хорошо – и чтобы иметь преимущество, Осаке нужно было действовать на максимуме. А как только дело дошло до клатча – счета 5:3, подачи на матч – японка просела. Не совсем на дно, но процентов на 10-15. И этого хватило, чтобы Ига отыгралась.

Чуть больше ошибок от Осаки (особенный ужас – при счете 5:3, 30:15, когда она совершенно легкий мяч отправила в сетку), чуть меньше давления в розыгрышах, чуть меньше первых подач – и Швентек была готова перехватить инициативу. И она именно это и сделала – отыграла подачу на победу, отыграла матчбол и забрала последние четыре гейма.

8. И сложилась парадоксальная ситуация. Осака великолепно провела процентов 85 от матча. Но проиграла, потому что в самые важные 15% - тай-брейк первого сета, концовку третьего – не справилась с напряжением.

И в этом боль и красота тенниса.

Фото: East News /Dimitar DILKOFF / AFP; Gettyimages.ru /Dan Istitene, Clive Brunskill