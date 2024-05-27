«Может, и еще себя укушу! И смешно было, и помогло». Наш разговор с Миррой Андреевой – о жизни в центре внимания

Впечатления от взлета.

Год назад на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева играла в квалификации, а ее матчи ставили на 15-й корт – где нет даже трибун, только перила и стульчики для тренеров с семьями.

На том турнире мы были с друзьями по билетам, смотрели на победу Мирры из-под куста сирени, а после второго раунда квалификации приходили фотографироваться, не зная, что эта 143-я ракетка мира за десять месяцев взлетит на сотню мест.

Теперь Мирра – одна из самых востребованных героинь женского тура. На это интервью она пришла после записи шоу-форматов, куда зовут только элиту и самых ярких игроков: по заданию отправляла теннисистов в другие виды спорта, изображала Эйфелеву башню.

Через пару минут мы расположились под искусственным деревцем в медиацентре, вместе посмотрели на то фото из 2023-го.

И обсудили, как изменилась сама Мирра и жизнь вокруг нее с тех пор. – Знаете, мне вся эта новая жизнь нравится. Я всегда любила и люблю быть не то что даже в центре внимания, но когда ко мне это внимание есть. Очень люблю, когда меня приглашают на интервью, очень люблю поговорить вообще. Все еще это в новинку, но очень нравится. Отвечать на вопросы люблю, фотографироваться – тоже люблю, так что все прекрасно!

В прошлом году я бы, наверно, сказала, что мне лучше одной в раздевалке посидеть – чтобы никто не видел, не снимал. Изначально я довольно закрытая: если человека не знаю, он меня не знает, мне открыться трудно. Но теперь вроде бы влилась в тур, теперь меня более-менее все знают, поэтому теперь могу поделать интервью и все такое.

– Когда вы обсуждали это во влоге с Дарьей Касаткиной, говорили, что все это от души.

– Да, даже не знаю, как это все устроено внутри, но правда хочется говорить искренне, интересно просто рассуждать по ходу разговора. Вот даже сейчас мы с вами общаемся – я просто говорю что думаю. А в сумме с тем, что в принципе люблю поговорить, у меня сразу много мыслей в голове.

– Еще из признаков взросления, нового статуса: испытательный срок с тренером. Год назад было трудно представить, что у Кончиты Мартинес будет испытательный срок с Миррой Андреевой. Воспринимаете как показатель?

– Хм, может быть. В прошлом году у меня не было личного тренера, я тренировалась в центре, где много специалистов. Не каждую неделю, но постоянно меняла тренеров: одну неделю со мной мог поехать один, потом другой. Считаю, что теперь подхожу к этому более профессионально.

Теперь есть персональный тренер, с которым сложились невероятные отношения, потрясающий коннект – мне очень комфортно с Кончитой. Когда у нас был испытательный срок, я очень волновалась. Ну вот прям очень волновалась. Сейчас мы уже привыкли друг к другу, к атмосфере. Я знаю, какой она человек, она – более-менее все про меня знает.

Так что нам все нравится. Ну, надеюсь, по крайней мере, что ей тоже все нравится – мне сто процентов.

– На Australian Open в третьем круге вы себя укусили, а потом перевернули матч. Ноль процентов осуждения, просто интересно: это что за методы?

– На самом деле это началось со старшей сестры. Когда Эрика была немного помладше, чем я сейчас, ей почему-то пришло в голову себя укусить. Я как маленький ребенок, как младшая сестра это увидела и запомнила: ага, это может быть хорошим способом выместить свой гнев.

Эрика сделала это лет пять-шесть назад, но я особо не повторяла, у меня не было такой фишки. А вот когда в Австралии играли… Счет еще такой был… Я не хотела кричать или бить ракетку, для этого и сил особо не было. Моя рука оказалась около моего рта, и я решила: почему бы и нет.

Я бы, кстати, не сказала сейчас, что не стану так больше делать. Может, и сделаю. Это и смешно с одной стороны, с другой – мне очень даже помогло тогда, никакой злости внутри сразу не осталось.

Минус только один: очень больно. Ну и синяк потом, около двух недель это место прям синее было.

– Получается, если сейчас надо выместить злость, из вариантов «укусить себя» и «обругать команду», например, точно простой выбор – кусать?

– На команду бы точно не ругнулась, потому что знаю: они всегда пытаются мне помочь. Я и так довольно часто себя бью, так что, наверно, да – выбрала бы еще раз себя укусить.

– Когда-то вы повторяли за Эрикой, но сейчас в плане результатов уже вы для нее ориентир. В ваших отношениях это что-то поменяло?

– Совсем нет. Уверена: если бы не старшая сестра, я бы сама здесь вообще не находилась. Это она протоптала мне дорожку, это она пробиралась через все тернии, искала решения: что нужно делать, какие турниры играть, а какие нет.

Потому что она, например, играла все подряд, на всех уровнях и во всех категориях. Я нет, и я думаю, что пару лет у меня получилось сэкономить благодаря тому, что был пример сестры. Сейчас да, у меня побольше опыта, потому что удалось сюда быстрее прийти, но я уверена, что она тоже здесь скоро будет. Просто дойдет чуть другой дорогой.

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Фото: Gettyimages.ru /Aurelien Meunier; eastnews.ru /Manu Fernandez