Джокович – единственный мужчина, который провел по 100 матчей на всех «Больших шлемах»

проводит сотый матч на Australian Open.

Серб играет в третьем круге с Томасом Мартином Этчеверри.

Он единственный мужчина в Открытой эре, который провел минимум 100 матчей на каждом из «Больших шлемов»:

• Australian Open – 100;

• « » – 108;

• « » – 103;

• US Open – 101,

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