Джокович – единственный мужчина, который провел по 100 матчей на всех «Больших шлемах»
Новак Джокович проводит сотый матч на Australian Open.
Серб играет в третьем круге с Томасом Мартином Этчеверри.
Он единственный мужчина в Открытой эре, который провел минимум 100 матчей на каждом из «Больших шлемов»:
• Australian Open – 100;
• «Ролан Гаррос» – 108;
• «Уимблдон» – 103;
• US Open – 101,
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А Новак влетел на Уимблдоне от Sam Querrey
Не игрок,а мужчина.
Ну тогда нужно с заглавной "М",повод то серьёзный!