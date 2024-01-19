Джокович – единственный мужчина, который провел по 100 матчей на всех «Больших шлемах»

Теги Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP рекорды Теннис

Новак Джокович проводит сотый матч на Australian Open.

Серб играет в третьем круге с Томасом Мартином Этчеверри.

Он единственный мужчина в Открытой эре, который провел минимум 100 матчей на каждом из «Больших шлемов»:

Australian Open – 100;

• «Ролан Гаррос» – 108;

• «Уимблдон» – 103;

US Open – 101,

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30 комментариев
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И на каждом ТБШ, кроме ЮСО, он выиграл больше 90 матчей (на ЮСО - 88). Феноменальная статистика, конечно.
+35
-4
+31
одним словом Мужчина
+16
-3
+13
странно что АО был последним, он же там всегда выигрывал
+12
-1
+11
Ответ Slaven_Bilic
странно что АО был последним, он же там всегда выигрывал
На первых двух АО он вылетал в первом круге, ещё был вылет от Истомина во втором круге плюс депортация в 2022.
+8
0
+8
Ответ Slaven_Bilic
странно что АО был последним, он же там всегда выигрывал
на один АО его не допустили, другой он пропустил из за травмы
+9
-2
+7
Ответ Сергей Носков
Who is "Uncle Sam"?
Куэрри
+5
0
+5
Если вдуматься фантастический уровень и долголетие.
+5
0
+5
Ответ Seventh
на один АО его не допустили, другой он пропустил из за травмы
Джокович только один Шлем за всю карьеру пропустил из-за травмы, USO-2017.
+5
0
+5
Ответ МОН66
вопросов нет айронмен, но федю смотреть было более интересно в творческом плане...
Вкусовщина. Федя это мелодрама со слезами
+4
0
+4
Ответ Сергей Сергеев
А начало новой эры в каком году ?
Открытая эра - с 1968
+4
0
+4
Ответ Slaven_Bilic
странно что АО был последним, он же там всегда выигрывал
Выигрывал, но статистика там чуть ли не самая нестабильная, единственный Шлем, где он проигрывал в первом круге, причем дважды, первый раз не повезло на Сафина попасть, второй раз проиграл ноунейму, на третий год попал на Федерера в 1/8. На остальных ТБШ за те три сезона проходил дальше (сыграл по 13 матчей на каждом против 6 на АО). Ну и депортация в 2022-м.
+3
0
+3
Ответ Omniscius
Выигрывал, но статистика там чуть ли не самая нестабильная, единственный Шлем, где он проигрывал в первом круге, причем дважды, первый раз не повезло на Сафина попасть, второй раз проиграл ноунейму, на третий год попал на Федерера в 1/8. На остальных ТБШ за те три сезона проходил дальше (сыграл по 13 матчей на каждом против 6 на АО). Ну и депортация в 2022-м.
Ещё Истомину и Чуну проигрывал.
+2
0
+2
wow !!!
+4
-2
+2
Ответ Slaven_Bilic
странно что АО был последним, он же там всегда выигрывал
Украли же год с ковидобесием
+2
0
+2
Роджер и тут без рекорда
+1
0
+1
А начало новой эры в каком году ?
+1
0
+1
Учитывая, что Федерера, по словам его обожателей смотреть интереснее, то мне особое удовольствие доставляет пересматривать их встречи, где Джокович переигрывает Федерера, тем более, что таких побед гораздо больше, чем поражений. Единственное, что я могу отметить - это действительно его однорукий backhand. Знаю, что Эдберг тоже играл однорукий backhand. И завоевал 6 ТБШ. Да это намного меньше, чем у Роджера, но сегодня никто из играющих не имеет такого количества ТБШ.
+2
-1
+1
Ответ Сергей Носков
Who is "Uncle Sam"?
Uncle Sam is US goverment

А Новак влетел на Уимблдоне от Sam Querrey
+1
0
+1
Ответ Omniscius
Выигрывал, но статистика там чуть ли не самая нестабильная, единственный Шлем, где он проигрывал в первом круге, причем дважды, первый раз не повезло на Сафина попасть, второй раз проиграл ноунейму, на третий год попал на Федерера в 1/8. На остальных ТБШ за те три сезона проходил дальше (сыграл по 13 матчей на каждом против 6 на АО). Ну и депортация в 2022-м.
От Сафина он попал ещё будучи юниором в 2005 когда Сафин божил и выиграл турнир, обыграв по сути почти праймового Федерера
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Ответ МОН66
вопросов нет айронмен, но федю смотреть было более интересно в творческом плане...
На вкус и цвет...(с)
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Ответ Боримир
Вкусовщина. Федя это мелодрама со слезами
А ещё его герцогини полюбляют.
0
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
"Какие есть ваши доказательства?"(с)
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Ответ Боримир
Uncle Sam is US goverment А Новак влетел на Уимблдоне от Sam Querrey
Насчет США я в курсе, а вот про Куэрри забыл. Спасибо.
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0
Ответ mamapapaya
Украли же год с ковидобесием
точно, забыл что он ковидобес
+1
-1
0
Ответ Omniscius
На других Шлемах тоже были сравнительно ранние поражения: Кольшрайбер на РГ (плюс 5 проигранных четвертьфиналов ТБШ из 10 за всю карьеру были именно там), Сафин и дядя Сэм на Уиме, Вавринка и Буста на ЮСО.
Помню Сэма, классный игрок был, подавал хорошо хотя ростом ниже 2 метров
0
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0
Ответ Omniscius
На других Шлемах тоже были сравнительно ранние поражения: Кольшрайбер на РГ (плюс 5 проигранных четвертьфиналов ТБШ из 10 за всю карьеру были именно там), Сафин и дядя Сэм на Уиме, Вавринка и Буста на ЮСО.
Who is "Uncle Sam"?
0
0
0
Ответ Андрей Судалин
Ещё Истомину и Чуну проигрывал.
На других Шлемах тоже были сравнительно ранние поражения: Кольшрайбер на РГ (плюс 5 проигранных четвертьфиналов ТБШ из 10 за всю карьеру были именно там), Сафин и дядя Сэм на Уиме, Вавринка и Буста на ЮСО.
0
0
0
вопросов нет айронмен, но федю смотреть было более интересно в творческом плане...
+2
-2
0
Интересно написали.
Не игрок,а мужчина.
Ну тогда нужно с заглавной "М",повод то серьёзный!
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