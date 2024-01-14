Джокович – единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ

Теги Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Дино Прижмича – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Эта победа стала для Джоковича 90-й на турнире.

Теперь у него минимум 90 выигранных матчей на трех из четырех «Больших шлемов»: помимо Australian Open, это «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» (на обоих – 92).

На US Open у него 88 побед.

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21 комментарий
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В принципе по 100 побед может сделать на каждом шлеме 😬
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Джокович на самом деле феноменален на РГ. Его единственная проблема там, что был чел, который на грунте еще лучше. Без Надаля он бы фармил РГ как АО с Уимом.
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Ответ Buharoid
Джокович на самом деле феноменален на РГ. Его единственная проблема там, что был чел, который на грунте еще лучше. Без Надаля он бы фармил РГ как АО с Уимом.
Ну без Надаля и Федерер бы рг взял бы пять раз подряд начиная с 2005 по 2009, затем в 2011 году, а Новак в финале рг побеждал Маррея и Циципаса, по ходу матча проигрывая в обоих случаях
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Ну то есть, 90 на каждом шлеме он оформит уже в этом году. К концу карьеры есть все шансы сделать 100+ на каждом, что только подчеркнет безоговорочную первую строчку в истории (и я это пишу как болельщик Надаля) - тут на самом деле все давно уже понятно, но прикольно смотреть, как чел переписывает почти все рекорды (ну, кроме грунта). Интересно лишь одно - переплюнет ли Коннорса по общему количеству титулов?
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+5
И это 1090 победа No1e в карьере
"До оптимизма оставалось граммов 200"©
До юбилея остаётся 10 матчей
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+4
Легенда.
+5
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+4
Ответ VL80
Странно, да? Самый успешный шлем, а побед на РГ и Уим больше
Депортация плюс раза 2-3 слишком рано вылетал .
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+3
Ответ zzzeeerrrooo
скорее Алькарас отлетит с очередной травмой чем Новака настигнет старость Гиггз в АПЛ спокойно играл до 40 , а тут теннис
В футболе достаточно много примеров, когда игроки и в 38-40 на хорошем уровне играли. В теннисе же как раз наоборот, на пальцах рук можно пересчитать тех кто после 36-37 оставался конкурентным, на уровне хотя бы первой двадцатки.
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Ответ Function
Можно смело сказать что сделает
Ну это ещё надо минимум 3 сезона отыграть.
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Ответ tRIFF
Вроде и двух хватит) Если на US Open успешно сложится))
Это при условии, что его старость не накроет и он не начнёт вылетать в 3-4 кругах. А в этом году уже 37 лет будет, в таком возрасте в любой момент может начаться кризис.
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Ответ SKA Rostov1992
В футболе достаточно много примеров, когда игроки и в 38-40 на хорошем уровне играли. В теннисе же как раз наоборот, на пальцах рук можно пересчитать тех кто после 36-37 оставался конкурентным, на уровне хотя бы первой двадцатки.
так в теннисе всего 3 человека у которых больше 20 шлемов
Тот же Рафа может спокойно быть в топ 10 , но ему нужно набирать форму , очень медленный
Звереву потребовалось на это больше половины сезона
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Ответ SKA Rostov1992
Ну это ещё надо минимум 3 сезона отыграть.
Вроде и двух хватит) Если на US Open успешно сложится))
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Ответ SKA Rostov1992
Ну это ещё надо минимум 3 сезона отыграть.
Почему ? По 7 матчей за Шлем. Даже если брать 100-88= 12. В Шлеме 7 матчей. То есть два неполных турнира и даже в US Open будет 100 матчей.
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Ответ SKA Rostov1992
Ну это ещё надо минимум 3 сезона отыграть.
Ну, вполне может и в 2 сезона уложится. Только с Юсо будет непросто, 12 побед за 2 года...Либо 2 финала(6+6), либо титул(7) + полуфинал(5). Вполне возможно. А уж 8 побед на Уиме и РГ он за 2024-25 оформит.
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Ответ Function
Почему ? По 7 матчей за Шлем. Даже если брать 100-88= 12. В Шлеме 7 матчей. То есть два неполных турнира и даже в US Open будет 100 матчей.
Вы считаете при условии, что он также будет постоянно до финалов доходить, но Новаку уже 37 лет будет к следующему шлему. В теннисе это уже слишком серьёзный возраст, ни кто не знает, когда Новак начнёт проигрывать битву старости. Я практически на 100 процентов уверен, что он сделает 100 побед везде кроме юс опен. А вот по юс опен большие вопросы. 12 побед это практически 2 выигранных титула. Сможет ли он пройти 2 раза полностью сетку, фактически на самом сложно ТБШ для себя? Я пока в этом не много сомневаюсь, поэтому и написал, что потребуется еще скорее всего 3 сезона провести для этого.
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+1
Ответ SKA Rostov1992
Это при условии, что его старость не накроет и он не начнёт вылетать в 3-4 кругах. А в этом году уже 37 лет будет, в таком возрасте в любой момент может начаться кризис.
скорее Алькарас отлетит с очередной травмой чем Новака настигнет старость
Гиггз в АПЛ спокойно играл до 40 , а тут теннис
+2
-1
+1
Ответ SKA Rostov1992
В принципе по 100 побед может сделать на каждом шлеме 😬
Можно смело сказать что сделает
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Ответ zzzeeerrrooo
так в теннисе всего 3 человека у которых больше 20 шлемов Тот же Рафа может спокойно быть в топ 10 , но ему нужно набирать форму , очень медленный Звереву потребовалось на это больше половины сезона
Так и есть, но Федерер как раз закончил блистать в 37 лет. Дальше он на шлемах вылетал раньше 1/2. В 1/4 вроде всего раз был после 37. Надаль в 37 как раз окончательно сломался физически. Новак конечно выглядит свежим и здоровым, но никто не знает, когда и его возраст настигнет. Это произойдёт в любом случае. Вопрос только когда.
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Ответ Buharoid
Джокович на самом деле феноменален на РГ. Его единственная проблема там, что был чел, который на грунте еще лучше. Без Надаля он бы фармил РГ как АО с Уимом.
Даже если бы не было Надаля то Джокович не выиграл бы Ролан Гаррос в 2017 - 2020 годах, в любом из этих годов, ну с поправкой если бы в 2020 году Ролан Гаррос проводился по графику и не смещался на осень.
В эти годы Доминик Тим был лучше него именно на этом шлеме, в 2017 и в 2019 Доминик в очных матчах это доказал.
Под вопросом также была бы победа и в 2022 году, Зверев против Джоковича ту страшную травму мог бы и не получить.
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360 побед на всего лишь один большой шлем. Весьма посредственная статистика.
Билл Тилден собрал так же один всего за 40 побед.
Род Лэйвер 141 победа - 2 БШ.
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Странно, да?
Самый успешный шлем, а побед на РГ и Уим больше
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