Джокович – единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ

Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Дино Прижмича – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Эта победа стала для Джоковича 90-й на турнире.

Теперь у него минимум 90 выигранных матчей на трех из четырех «Больших шлемов»: помимо Australian Open, это «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» (на обоих – 92).

На US Open у него 88 побед.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open