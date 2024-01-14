Джокович – единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ
Новак Джокович в первом круге Australian Open обыграл Дино Прижмича – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.
Эта победа стала для Джоковича 90-й на турнире.
Теперь у него минимум 90 выигранных матчей на трех из четырех «Больших шлемов»: помимо Australian Open, это «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» (на обоих – 92).
На US Open у него 88 побед.
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"До оптимизма оставалось граммов 200"©
До юбилея остаётся 10 матчей
Тот же Рафа может спокойно быть в топ 10 , но ему нужно набирать форму , очень медленный
Звереву потребовалось на это больше половины сезона
Гиггз в АПЛ спокойно играл до 40 , а тут теннис
В эти годы Доминик Тим был лучше него именно на этом шлеме, в 2017 и в 2019 Доминик в очных матчах это доказал.
Под вопросом также была бы победа и в 2022 году, Зверев против Джоковича ту страшную травму мог бы и не получить.
Билл Тилден собрал так же один всего за 40 побед.
Род Лэйвер 141 победа - 2 БШ.
Самый успешный шлем, а побед на РГ и Уим больше