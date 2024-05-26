Янник Синнер: «Нужно наслаждаться давлением, ведь мы не врачи, которые оперируют людей»

Янник Синнер рассказал, как изменился после поражения от Даниэля Альтмайера на «Ролан Гаррос»-2023.

«После того матча я многое для себя понял. Ошибаться и даже проигрывать – это нормально. Нужно радоваться возможности быть на корте.

Изначально я считал теннис своим хобби, а теперь это моя работа. Но важно продолжать играть так, будто это мое хобби. Невозможно всегда сохранять позитив. Случается много и плохих моментов, но нужно находить способ из этого выбираться. Чем больше ты играешь, тем легче это делать.

Я люблю танцевать под бурей давления (улыбается). Нужно наслаждаться давлением, ведь мы не врачи, которые оперируют людей. Если они совершают ошибку, это может стоить кому-то жизни. А мы просто выигрываем или проигрываем – и на следующей неделе получаем новый шанс».

Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?