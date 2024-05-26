Янник Синнер: «Нужно наслаждаться давлением, ведь мы не врачи, которые оперируют людей»

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, как изменился после поражения от Даниэля Альтмайера на «Ролан Гаррос»-2023.

«После того матча я многое для себя понял. Ошибаться и даже проигрывать – это нормально. Нужно радоваться возможности быть на корте.

Изначально я считал теннис своим хобби, а теперь это моя работа. Но важно продолжать играть так, будто это мое хобби. Невозможно всегда сохранять позитив. Случается много и плохих моментов, но нужно находить способ из этого выбираться. Чем больше ты играешь, тем легче это делать.

Я люблю танцевать под бурей давления (улыбается). Нужно наслаждаться давлением, ведь мы не врачи, которые оперируют людей. Если они совершают ошибку, это может стоить кому-то жизни. А мы просто выигрываем или проигрываем – и на следующей неделе получаем новый шанс».

Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Где-то напрягся один философ Цыпа.
+2
0
+2
Посмотрим как Янник станцует на РГ, под бурей давления, ведь есть возможность возглавить рейтинг, и что действительно мешает танцору🤷‍♀️‼️
+3
-1
+2
О, я тоже самое всегда говорю, хорошо быть дизайнером, а не врачом, от плохого дизайна никто не погибнет.
+3
-1
+2
Янник молодец, не драматизирует там, где не нужно.
+2
0
+2
Ваащет, такие наклонности называются всем известным термином "мазохизм"
Забавно))))
+3
-3
0
Прпв
0
0
0
Ответ cosset
И вот теперь представляй Синнера танцующим…
Что-то типа такого)
https://www.youtube.com/watch?v=BiAwpYIkRmU
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий