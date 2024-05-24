Янник Синнер: «Больше не переживаю за бедро. Последние проверки показали, что все хорошо»

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о состоянии бедра перед «Ролан Гаррос».

Итальянец снялся с четвертьфинала в Мадриде и пропустил «Мастерс» в Риме.

«Да, больше я не переживаю за бедро. Последние проверки показали, что все хорошо, поэтому я здесь.

Я говорил, что приеду сюда, только если бедро придет в норму. Мое общее физическое состояние не такое идеальное. Я не играл почти три недели – а это много, учитывая предстоящий турнир «Большого шлема». Но знаете, я просто стараюсь играть день за днем. Это немного другой подход к турниру, чем раньше, потому что сейчас победа в первом круге может мне немного помочь нащупать ритм.

Самое важное – психологическое состояние. Нужно быть готовым и принимать то, что на корте могут случиться разные вещи. А там посмотрим, что я смогу сделать».

1 комментарий
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Ну поглядим на Ролане, как лучше готовиться к ТБШ, через игры или через травмы.)
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