Андреева – Бекташ прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Юная российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с американкой Эминой Бекташ. Матч состоится 28 мая на девятом корте, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Мирру Андрееву считают одной из наиболее перспективных теннисисток мирового тенниса. За год она добилась большого прогресса. Эмина Бекташ мало знакома широкой публике. Букмекеры не сомневаются в успехе россиянки. Winline предлагает на победу Андреевой коэффициент 1,05, выигрыш американки оценивается коэффициентом 10,32.

Личные встречи

Для спортсменок матч первого круга на Roland Garros будет первым очным поединком в карьере.

Мирра Андреева – Эмина Бекташ прямая трансляция матча 28.05.2024

Мирра Андреева

Мирра громко заявила о себе в прошлом сезоне, когда будучи 16-летней теннисисткой стала создавать серьезную конкуренцию взрослым и доходить до третьего-четвертого кругов турниров Большого шлема. Сражаться на равных с лидерами она пока не готова, что показало недавнее поражение от Арины Соболенко в четвертьфинале мастерса в Мадриде, но с соперницами уровня Бекташ Андреева должна справляться.

Эмина Бекташ

Американке 31 год, она занимает 98 позицию мирового рейтинга, и выше никогда не поднималась. Нет у нее серьезных успехов в турнирах уровня WTA, зато в одиночном разряде она имеет четыре титула ITF. Ранее она дважды попадала в основную сетку Australian Open, но дальше первого круга не проходила. теперь впервые сыграет на Roland Garros.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024