Ролан Гаррос: Мирра Андреева – Эмина Бекташ прямая трансляция матча 28.05.2024

Одна из наиболее прогрессирующих российских теннисисток Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Франции будет играть с американкой Эминой Бекташ. Матч состоится 28 мая, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Теннисистки проведут встречу на корте номер 9. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Мирра Андреева ворвалась в большой теннис только в прошлом сезоне. На ее счету нет пока каких-то серьезных достижений, лишь шесть побед на турнирах ITF, но при этом она за это время на каждом из турниров Большого шлема смогла выйти как минимум во второй круг, а на Уимблдоне и Australian Open доходила до четвертого круга. На Ролан Гаррос в прошлом году Мирра выиграла два матча. Но в любом случае о ней заговорил весь теннисный мир и пошли сравнения с Марией Шараповой. Правда, Мария в своем юном возрасте смогла выиграть Уимблдон. На этот раз Андреева будет стремиться перекрыть прошлогоднее достижение. Лучшим результатом россиянки в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал на мастерсе в Мадриде, там она уступила второй ракетке мира Арине Соболенко. С такими гигантами Мирра пока на равных играть не в состоянии. Но с Эминой Бекташ вполне возможно.

Американка уже опытная теннисистка, но о ней мало кто знает. На турнирах Большого шлема Эмина гость очень редкий. Лишь дважды она попадала в основную сетку Australian Open в 2022 и 2024 годах, но останавливалась там в первом круге. Теперь в коллекции появился Roland Garros. Бекташ спортсменка уже довольно возрастная, ей 31 год, при этом она сейчас достигла пика своей карьеры. По крайней мере ей удалось пробиться в сотню сильнейших. В ее карьере есть четыре титула на турнирах ITF. На сегодняшний день в мировом рейтинге американка занимает 98 позицию. Гораздо удачнее она играет в парном разряде, где у нее 21 титул на турнирах ITF. Эмина является выпускницей Мичиганского университета. В этом году достижений на ее счету нет. Грунт Бекташ не любит. За последние два года она не сыграла ни одного матча на этом покрытии.

Ранее спортсменки друг с другом не встречались. Букмекеры отдают подавляющей преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,05, на выигрыш американки оценивается коэффициентом 10,32.

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