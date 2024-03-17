Ролан Гаррос: Кэти Болтер – Паула Бадоса прямая трансляция матча 28.05.2024

Британская теннисистка Кэти Болтер в первом круге Ролан Гаррос 2024 встретится с испанкой Паулой Бадосой. Предполагается, что матч будет одним из самых интересных в третий день соревнований. Он пройдет 28 мая, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на корте номер 14. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Кэти Болтер в этом сезоне показывает свой лучший теннис. Она впервые смогла попасть в тридцатку сильнейших теннисисток WTA Tour и в начале марта в американском Сан-Диего выиграла свой второй турнир WTA. Плюс на ее счету семь побед на турнирах серии ITF. Кэти прогрессирует от сезона к сезону. В 2021 году она впервые закончила год среди 150 лучших, в 2022 году поднялась еще на 20 ступенек. Прогресс прошлого сезона оказался наиболее заметен. Британка стала 58 ракеткой мира, и вот теперь новое достижение. Теперь нужно улучшать результаты на турнирах Большого шлема, где она дальше третьего раунда не проходила ни разу. На Roland Garros Болтер и вовсе впервые сыграет в основной сетке. Любая победа принесет очки. Как знать, может быть этот год британка постарается закончить в двадцатке рейтинга. Из минусов то, что на всех остальных турнирах этого года кроме победного Кэти дальше третьего круга не проходила.

В жизни Паулы Бадосы в последние пару лет стало много лишнего. Слишком большое внимание уделяла пресса ее роману со Стефаносом Циципасом. Впрочем пара не сильно скрывала свои отношения. Результаты ухудшились у обоих. В конце концов последовало расставание, затем вновь возобновление романа. В такой ситуации сконцентрироваться на теннисе получается далеко не всегда. Ровно два года назад Бадоса достигла наивысшей позиции в рейтинге, она была второй. Сегодня находится на 139-й позиции. Почувствуйте разницу. С самого начала сезона Паула испытывает проблемы. На Australian Open она дошла до третьего круга, затем пошли провал за провалом. Но накануне Ролан Гаррос на турнире в Риме испанке удалось дойти до четвертого раунда, где она в трех сетах уступила Коко Гауфф. Болельщики надеются, что именно там в Италии забрезжила надежда на возвращение. Но нужно подтверждать это в матче с Болтер.

Соперницы ранее друг с другом не встречались ни разу. Букмекеры отдают преимущество испанке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,27, успех Кэти Болтер оценивается коэффициентом 3,81.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024