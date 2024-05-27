Зверев о Надале: «Если у него все будет в порядке со здоровьем, то он снова станет сеяным, и тогда будет легче»

Александр Зверев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Немец победил в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Победа на турнирах – это самое приятное, что есть, но этот матч был точно особенным. Я не знал, как вести себя в некоторые моменты, особенно в конце матча.

Очевидно, что неизвестно, вернется ли он и будет ли играть в следующем году. На Олимпиаду точно приедет. Но касательно «Ролан Гаррос» уверенности нет.

Я думаю, что тот прогресс, которого он добился за последние несколько месяцев, просто невероятен. Как и разница в уровне, на котором он играл сегодня, по сравнению с его последними турнирами. Я считаю, это был очень хороший матч.

Думаю, если у него все будет в порядке со здоровьем, то он будет играть еще лучше. Снова станет сеяным, и тогда все будет легче, конечно».