Онс Жабер: «Иногда немного удачи здесь, немного удачи там, а потом это помогает оказаться в финале»

Онс Жабер рассказала о целях на «Ролан Гаррос».

Туниска трижды играла в финалах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – четвертьфинал в 2023-м.

«Я очень люблю этот турнир. Я выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Здесь такая атмосфера, много тунисских болельщиков, так что я чувствую себя как дома. Я знаю, что могу потрясающе играть на грунте. Чувствую, что ментально и физически я готова дойти до конца. Просто у меня есть несколько ключевых моментов, на которых нужно сосредоточиться.

В этом плане я прогрессирую шаг за шагом. Если я действительно выйду в четвертьфинал, то хочу выиграть еще три матча.

Так все и работает. Иногда немного удачи здесь, немного удачи там, а потом это помогает оказаться в финале»