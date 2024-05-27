Онс Жабер: «Иногда немного удачи здесь, немного удачи там, а потом это помогает оказаться в финале»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер рассказала о целях на «Ролан Гаррос».

Туниска трижды играла в финалах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – четвертьфинал в 2023-м.

«Я очень люблю этот турнир. Я выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Здесь такая атмосфера, много тунисских болельщиков, так что я чувствую себя как дома. Я знаю, что могу потрясающе играть на грунте. Чувствую, что ментально и физически я готова дойти до конца. Просто у меня есть несколько ключевых моментов, на которых нужно сосредоточиться.

В этом плане я прогрессирую шаг за шагом. Если я действительно выйду в четвертьфинал, то хочу выиграть еще три матча.

Так все и работает. Иногда немного удачи здесь, немного удачи там, а потом это помогает оказаться в финале»

1 комментарий
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Как много она болтает всегда ужас
Лутчще больше тренировалас
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