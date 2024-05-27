Стэн Вавринка: «Я самый возрастной в сетке «Ролан Гаррос», но в душе я все еще ребенок»

Теги ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка объяснил, почему в 39 лет продолжает профессиональную карьеру.

Он вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Энди Маррея.

«Почему я играю? Чтобы быть здесь, перед множеством людей, которые меня так поддерживают. Это согревает мое сердце.

Это согревает мое сердце и дает мне силы продолжать, все просто. Этот спорт – моя страсть. Мне кажется, я самый возрастной в сетке, но в душе я все еще ребенок, поэтому стараюсь максимально наслаждаться процессом. Пока будут такие моменты, как этот, я хочу продолжать», – сказал швейцарец в интервью на корте.

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2 комментария
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В душе и в теле
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