39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея в первом круге «Ролан Гаррос»
39-летний Стэн Вавринка в первом круге «Ролан Гаррос» победил 37-летнего Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Баланс их личных встреч стал 13:10 в пользу британца.
Три последних матча на «Ролан Гаррос» Маррей провел против Вавринки – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м. Все встречи британец проиграл.
Теперь Вавринка сыграет за выход в третий круг с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.
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