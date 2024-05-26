39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея в первом круге «Ролан Гаррос»

39-летний Стэн Вавринка в первом круге «Ролан Гаррос» победил 37-летнего Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Баланс их личных встреч стал 13:10 в пользу британца.

Три последних матча на «Ролан Гаррос» Маррей провел против Вавринки – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м. Все встречи британец проиграл.

Теперь Вавринка сыграет за выход в третий круг с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.