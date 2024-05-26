39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея в первом круге «Ролан Гаррос»

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Теннис

39-летний Стэн Вавринка в первом круге «Ролан Гаррос» победил 37-летнего Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Баланс их личных встреч стал 13:10 в пользу британца.

Три последних матча на «Ролан Гаррос» Маррей провел против Вавринки – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м. Все встречи британец проиграл.

Теперь Вавринка сыграет за выход в третий круг с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.

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6 комментариев
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Я не плачу, просто нулевые в глаз попали(( Сэр совсем плох, но если хочет играть в своё удовольствие, никто ему не вправе запрещать. А Стэн вполне может и побороться с Норри, ( Котовым)
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Неплохая сетка у Стэна. По той игре, что он сегодня показал, может и в третий круг выйти.
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Стэн вообще практически не изменился внешне за 10 лет
Антискуф работает
Шикарно выглядит
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как говорят, мне олд скулы свело
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Маррей уже не игрок топ 100 пора заканчивать.. Хватит уже позорится и мучить себя... Завтра и Надаль отлетит
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И Стэну и Маррею давно пора было закончить уже.. Ну не тянут они
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