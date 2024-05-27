Вавринка после победы над Марреем: «Первым делом я выразил ему уважение как большому чемпиону»

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка рассказал о разговоре с Энди Марреем после матча на «Ролан Гаррос».

Швейцарец выиграл 6:4, 6:4, 6:2, и они почти минуту разговаривали у сетки после рукопожатия.

«Первым делом я выразил ему уважение как большому чемпиону. Я поклонник тенниса, и мне нравилось смотреть, как Энди борется с величайшими игроками всех времен. Мы почти 20 лет бились с лучшими, мы уже немолодые, но стараемся извлечь максимум из того, что у нас осталось».

3 комментария
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Стэн - the Маn!
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Очень приятно было за этим наблюдать. Что-то далёкое, приятное, тёплое.
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Здорово, что ребят поставили на первый корт. Не покидает ощущение, что игра ветеранов, - уважение везде, и в отношении спортсменов друг к другу и публики, даже после окончания матча
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