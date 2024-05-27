Вавринка после победы над Марреем: «Первым делом я выразил ему уважение как большому чемпиону»

Стэн Вавринка рассказал о разговоре с Энди Марреем после матча на «Ролан Гаррос».

Швейцарец выиграл 6:4, 6:4, 6:2, и они почти минуту разговаривали у сетки после рукопожатия.

«Первым делом я выразил ему уважение как большому чемпиону. Я поклонник тенниса, и мне нравилось смотреть, как Энди борется с величайшими игроками всех времен. Мы почти 20 лет бились с лучшими, мы уже немолодые, но стараемся извлечь максимум из того, что у нас осталось».