Нисикори провел и выиграл первый матч на «Большом шлеме» с 2021-го

34-летний Кеи Нисикори в первом круге «Ролан Гаррос» победил Габриэля Диалло 7:5, 7:(3), 3:6, 1:6, 7:5. В следующем раунде он сыграет с Беном Шелтоном или Юго Гастоном.

Японец провел и выиграл первый матч на «Большом шлеме» с US Open-2021. На «Ролан Гаррос» экс-четвертая ракетка мира заявился по защищенному рейтингу.

Нисикори вернулся в тур после полугода отсутствия из-за травмы колена в марте-2024. Он также пропустил 21 месяц в период с октября-2021 по июль-2023. Тогда он перенес операцию на тазобедренном суставе, а потом получил травму голеностопа.