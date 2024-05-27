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Попрыгунчик Рублев, Алькарас и Джокович без ожиданий, в Харри врезался болбой. Главное в первый день «Ролан Гаррос»

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В Париже стартовал «Ролан Гаррос». Главные события первого дня – в нашем дайджесте.

Рублев доказал главную теннисную истину

Если не подпрыгнешь, мяч после дропшота точно не перелетит сетку. Рублев подпрыгнул – и он перелетел.

Это эпизод из его матча против Таро Даниэля в первом круге – 6:2, 6:7(2), 6:3, 7:5. Там Андрею было тяжело, иногда он срывался и стучал ракеткой, но все же победил – выполнив 79 виннерсов при 43 невынужденных ошибках.

«Физически чувствую себя отлично. Все здорово. Теперь у меня будет время на восстановление, и я постараюсь быть как можно более свежим», – рассказал Рублев после матча. Дальше его ждет Педро Мартинес.

А как дела у других россиян?

Не очень.

Стартовали три женщины – и все проиграли.

29-я сеяная Вероника Кудерметова уступила Мари Бузковой – 2:6, 4:6. Перед турниром она рассказала: «Возможно, я сама и не замечаю, но со стороны те, кому я доверяю, говорят, что видят прогресс. Что я теперь сильнее и внутренне, и на корте, чем была год-два назад. Надеюсь, скоро все встанет на полочки, должно пойти».

Не пошло – это уже четвертое поражение подряд и 13-е в 20 матчах этого сезона.

Мария Тимофеева, на Australian Open прошедшая в четвертый круг, уступила Ван Яфань – 3:6, 3:6.

А Диана Шнайдер, перед «Ролан Гаррос» дебютировавшая в топ-50, проиграла местной Клои Паке – 3:6, 1:6.

Алькарас боится бить форхенд – но разрывает

После поражения Новака Джоковича в полуфинале в Женеве экс-первая ракетка мира Карлос Алькарас стал главным фаворитом в глазах букмекеров. Хоть и не играл после турнира в Мадриде из-за травмы предплечья.

В первом круге испанец не подвел – 6:1, 6:2, 6:1 против Джей-Джей Вульфа. После разгромной победы Карлос оценил состояние:

«Конечно, я все еще чувствую себя странно, боюсь бить каждый форхенд на 100%. Я об этом все еще думаю. Но после матча никакой боли не было, я ничего не ощущал, что для меня очень хорошо.

У меня небольшие ожидания от этого турнира. Но я чувствую больше уверенности после тренировочной недели и первого раунда. Возможно, они станут выше, но посмотрим».

У Джоковича тоже нет ожиданий – но есть надежды

Новак Джокович в воскресенье выложил фото с чемпионским портретом.

А еще провел обязательную пресс-конференцию, на которой выдал сентенцию о настрое на турнир:

«У меня на этот турнир низкие ожидания. Но большие надежды (смеется).

Обычно на «Шлемах» мне удавалось показывать лучший теннис – это и сейчас главная цель. Но то, как идет этот сезон, конечно, очень влияет. Первые пять месяцев получились не очень хорошими».

Ожидания низкие – потому что в этом году у серба нет ни одного финала и шесть поражений в 20 матчах. Для него это очень плохая статистика.

Матч дня не оправдал доверия

Сразу после жеребьевки все пускали слюнки на два матча первого круга в мужской сетке – Надаль против Зверева и чемпион-2015 Стэн Вавринка (39 лет) против финалиста-2016 Энди Маррея (37 лет). Продолжение одного из эпохальных соперничеств 2010-х.

Швейцарец и британец встретились в первый день, и Стэн победил даже как-то буднично – 6:4, 6:4, 6:2. Он делал ранний брейк в каждом сете, а его мощь оказалась мощнее всего, на что сейчас способен Маррей.

Интересно, что три последних матча на «Ролан Гаррос» Маррей провел против Вавринки – в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м и 2024-м. Все три он проиграл.

Наоми Осака и карандаш

Экс-первая ракетка мира обыграла Лючию Бронцетти – 6:1, 4:6, 7:5. Это ее первая победа на «Больших шлемах» с Australian Open-2022.

Приехала она к ней по американским горкам. В третьем сете четырехкратная чемпионка ТБШ была в одном очке от счета 5:0 – но позволила итальянке не просто сравнять, а выйти вперед.

Но все же обеспечила себе встречу с Игой Швентек – если та, конечно, обыграет Леолию Жанжан.

Перед матчем в соцсетях выложили видео, на котором Осака пишет заметки к матчу. Особое удивление вызывает то, как она держит карандаш.

35-й отказ Цуренко

Леся Цуренко упорно боролась с Донной Векич – но снялась при счете 5:6 в первом сете.

Это уже 35-й случай в ее карьере, когда она снялась по ходу матча. Еще 11 раз она снималась с турниров между матчами.

Интересно, что Цуренко отказалась от борьбы и на предыдущем турнире – в Риме. В теории ей может угрожать лишение призовых – за то, что она не снялась до начала и выступала с травмой.

Мода дня

Наверное, хорошо, что Айла Томлянович проиграла в первом круге – ей больше не придется красоваться в этом наряде.

И как здорово, что Кеи Нисикори провел и выиграл первый матч на ТБШ с 2021-го. Потому что его аутфит Uniqlo – огонь.

Необязательный пятисетовик дня – Хуберт Хуркач

У уже упомянутого Нисикори одна из лучших статистик по пятисетовым матчам в истории – 28:7, 80% побед. Выше него только шесть человек.

Но есть нюанс – многие из этих пятисетовых матчей японец должен был выигрывать раньше. Поэтому он считается главным современным специалистом по необязательным пятисетовикам.

Сейчас это звание у него перехватил Хуберт Хуркач. И в первом круге восьмой сеяный подтвердил притязания и долго бодался с №163 в мире Синтаро Мотидзуки – 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

Кроме него пятисетовики в первый день сгоняли:

● Педро Мартинес – Тиаго Тиранте – 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3. Теперь испанец сыграет с Рублевым.

● Йеспер де Йонг – Джек Дрэйпер – 7:5, 6:4, 6:7, 3:6, 6:3. Голландец вышел на Карлоса Алькараса.

● Ну и, конечно, Нисикори по старой памяти выдал эпик против Габриэля Диалло – 7:5, 7:6, 3:6, 1:6, 7:5.

Французский экстаз дня – Ришар Гаске

Совсем скоро французу исполнится 38, он выпал из топ-100, играет «Челленджеры» – но в первом круге в трех партиях закрыл Борну Чорича – 7:6(5), 7:6(2), 6:4.

И стадион весь матч стоял на ушах.

Плохи чилийские

«Мастерс» в Риме, завершившийся неделю назад, был чуть ли не лучшим турниром в истории чилийского тенниса – Алехандро Табило дошел до полуфинала, а Николас Харри добрался до финала.

В Париже они оба проиграли в первый же день. Табило уступил Зизу Бергсу – 6:3, 6:7(5), 6:2, 6:2. Для бельгийца это первая в карьере победа в основной сетке «Большого шлема».

А Харри вылетел от Корентена Муте – 2:6, 1:6, 6:3, 0:6.

Перед матчем тренер Муте Петар Попович рассказывал, что ему очень не понравилось, как Харри себя повел после матча с французом в Сантьяго. И очень надеялся, что чилийцу устроят теплый прием:

«Ему ######! Он сам во всем виноват. В Сантьяго мы победили, но все это вызвало у нас такое отвращение, что мы даже говорили: «В Париже его ждет ад». И я очень надеюсь, что его будет ждать ад – и минимум несколько недель его будет тошнить от тенниса».

Обстановка для Харри действительно была максимально враждебной – его даже повалил на землю болбой.

Удивительная статистика Крейчиковой

В 2021-м Барбора Крейчикова выиграла «Ролан Гаррос». Но после этого проиграла в первом круге три раза подряд.

В воскресенье – 6:7(3), 4:6 Виктории Голубич, одной из последних представительниц одноручного бэкхенда в WTA.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Clive Brunskill, Dan Istitene, Clive Mason, Dan Istitene, Tim Goode

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