Сэм Куэрри: «Зверев всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Для меня он не входит в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос Сэм Куэрри ATP Александр Зверев Теннис

Сэм Куэрри не считает Александра Зверева фаворитом «Ролан Гаррос».

«Он всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Как почти двухметровый парень, он способен пробивать очень мощно, но при этом не стесняется уходить далеко за заднюю линию и просто перекидывать мяч через сетку.

В долгосрочной перспективе [вторая подача Зверева] не приводит к успеху, она не поможет ему выиграть несколько «Шлемов». Возможно, он сможет взять один, но на дистанции она его подведет.

В финале Рима против Харри он знал, что он сильнее, и делал все необходимое для победы. Но для меня он не входит в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» – даже с учетом титула в Риме».

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

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1 комментарий
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лошадиная морда выдала базу. да, в Риме у Сашка всё хорошо сложилось, но кому он может отлиться, когда всё идёт не совсем хорошо, мы прекрасно знаем и помним. а тбш - это 7 матчей bo5, где по идее с каждым раундом уровень оппозиции усиливается.
Но Рафулика он потрепать должен безусловно
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