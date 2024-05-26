Сэм Куэрри: «Зверев всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Для меня он не входит в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос»

Сэм Куэрри не считает Александра Зверева фаворитом «Ролан Гаррос».

«Он всегда зажимался на второй подаче или в разменах на задней линии. Как почти двухметровый парень, он способен пробивать очень мощно, но при этом не стесняется уходить далеко за заднюю линию и просто перекидывать мяч через сетку.

В долгосрочной перспективе [вторая подача Зверева] не приводит к успеху, она не поможет ему выиграть несколько «Шлемов». Возможно, он сможет взять один, но на дистанции она его подведет.

В финале Рима против Харри он знал, что он сильнее, и делал все необходимое для победы. Но для меня он не входит в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос» – даже с учетом титула в Риме».

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?