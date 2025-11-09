Алькарас о личной жизни: «Я свободен»
Карлос Алькарас не состоит в отношениях.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о личной жизни после победы над Алексом де Минауром на итоговом турнире ATP (7:6(5), 6:2).
– У меня есть вопрос от многих девушек со всего мира. Ваше сердце занято?
– Извините?
– Ваше сердце занято? Или вы свободны?
– Нет, я свободен. Я свободен, свободен (смеется), – ответил 22-летний испанец на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
