Алькарас о личной жизни: «Я свободен»

Карлос Алькарас не состоит в отношениях.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о личной жизни после победы над Алексом де Минауром на итоговом турнире ATP (7:6(5), 6:2).

– У меня есть вопрос от многих девушек со всего мира. Ваше сердце занято?

– Извините?

– Ваше сердце занято? Или вы свободны?

– Нет, я свободен. Я свободен, свободен (смеется), – ответил 22-летний испанец на пресс-конференции.