Алькарас прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире
Карлос Алькарас выиграл стартовый матч на итоговом турнире ATP, победив Алекса де Минаура со счетом 7:6(5), 6:2. Он повел у австралийца 5:0 в личке.
Испанец прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире – в прошлом году он не смог выйти из группы с балансом 1:2 по встречам.
На групповом этапе первой ракетке мира также предстоит встретиться с Тэйлором Фрицем и Лоренцо Музетти.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
