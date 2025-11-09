Алькарас прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире

Карлос Алькарас выиграл стартовый матч на итоговом турнире ATP, победив Алекса де Минаура со счетом 7:6(5), 6:2. Он повел у австралийца 5:0 в личке.

Испанец прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире – в прошлом году он не смог выйти из группы с балансом 1:2 по встречам.

На групповом этапе первой ракетке мира также предстоит встретиться с Тэйлором Фрицем и Лоренцо Музетти.