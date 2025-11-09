10

Алькарас прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире

Карлос Алькарас выиграл стартовый матч на итоговом турнире ATP, победив Алекса де Минаура со счетом 7:6(5), 6:2. Он повел у австралийца 5:0 в личке.

Испанец прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире – в прошлом году он не смог выйти из группы с балансом 1:2 по встречам.

На групповом этапе первой ракетке мира также предстоит встретиться с Тэйлором Фрицем и Лоренцо Музетти.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP Finals
logoATP
logoАлекс де Минаур
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рууд коротко постригся
55 минут назадФото
Алькарас выиграл 14-й матч у соперника из топ-10 в сезоне и сравнялся по этому показателю с Синнером
сегодня, 16:15
Алькарас после победы в 1-м туре итогового: «Последние 3 года мне было сложно подойти к концу сезона с энергией и мотивацией. Но сейчас все иначе»
сегодня, 15:43
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Алькарас обыграл Де Минаура, Зверев поборется с Шелтоном
сегодня, 14:56
Соболенко после поражения от Рыбакиной в финале итогового: «Раз в год и палка стреляет, #####»
сегодня, 13:06
Впервые за 20 лет половина игроков мужского итогового не из стран Европы
сегодня, 12:45
Музетти после поражения в финале в Афинах: «В следующем году было бы лучше, если бы чемпионская гонка прекратилась после Парижа»
сегодня, 10:50
Алькарас о Синнере: «У нас очень хорошие отношения вне корта. Здорово, что можно поговорить с ним о жизни»
сегодня, 09:40
Шрайвер о Рыбакиной: «Представьте: выигрываешь за один турнир $5,2 млн, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность»
сегодня, 07:19
Рыбакина о том, почему отказалась от фото с главой WTA: «У нас была возможность поговорить, но этого так и не произошло»
сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
сегодня, 14:34Видео
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
6 ноября, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38