Алькарас после победы в 1-м туре итогового: «Последние 3 года мне было сложно подойти к концу сезона с энергией и мотивацией. Но сейчас все иначе»

Карлос Алькрас прокомментировал победу над Алексом де Минауром в первом туре итогового турнира в Турине. Испанец выиграл со счетом 7:6(5), 6:2.

– У вас было немного времени после Парижа. Как выглядела ваша подготовка к этому турниру?

– Для меня самое важное – приехать на этот турнир в конце года, хорошо себя чувствуя с физической точки зрения. Быть настолько здоровым, насколько это возможно (смеется).

Я старался забыть о матче в Париже и быть сконцентрированным на том, в чем я хочу прибавить, чтобы сыграть здесь. Я очень хорошо подготовился физически, я отлично тренировался. Стараюсь адаптироваться, как могу.

Я сражаюсь здесь не только за трофей, но и за статус первой ракетки мира. Так что я очень рад тому, как сегодня играл. Я был очень сконцентрирован, потому что Алекс очень сложный соперник. Я рад первой победе и с нетерпением жду того, что будет дальше.

– Вам 22 года и вы уже выиграли очень много крупных титулов. Насколько приоритетно для вас впервые выиграть этот турнир?

– Очевидно, это один из лучших турниров. Это восьмерка сильнейших игроков мира. Это показывает, насколько это сложный и важный турнир. Последние три года мне было сложно подойти к концу сезона с энергией и мотивацией. Но сейчас все немного иначе. Я очень горжусь тем, как я все делал, чтобы приехать сюда с мотивацией. Я с нетерпением жду возможности показать отличный теннис и дать себе шанс выиграть этот турнир, – сказал испанец в интервью на корте.

Алькарас третий раз в карьере играет на итоговом турнире. В прошлом году не смог выйти из группы, а в 2023-м остановился в полуфинале.