Осака на вопрос, насколько далека от уровня Швентек: «На этом этапе я не сравниваю себя с другими. Пока я просто заново учусь»

Наоми Осака не сравнивает себя с топ-теннисистками.

– В прошлом вы доминировали так же, как и сейчас. Насколько вы далеки от того уровня, который Ига показывает практически на каждом турнире?

– Вы мне скажите (улыбается). Мне кажется, со стороны виднее. Я сосредоточена на том, что делаю. И я знаю, что они показывают невероятный теннис, причем почти всегда. А я все равно никогда не была таким игроком.

Поэтому я смотрю на них как на источник вдохновения. На этом этапе я не сравниваю себя с другими. Позже, когда я стану увереннее в себе и выйду на желаемый уровень, может быть, я начну это делать на харде, но пока я просто заново учусь.