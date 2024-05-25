Джокович о проблемах со здоровьем в матче с Махачем: «Ужасно беспокоил желудок»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Geneva Open Теннис

Новак Джокович не считает себя фаворитом «Ролан Гаррос».

«Конечно, я волнуюсь... В этом году я играл не самым лучшим образом.

Я провел несколько [хороших] матчей, но что есть, то есть. Нужно с этим смириться. Я не считаю себя фаворитом. Буду двигаться от матча к матчу и посмотрим, как далеко я смогу зайти».

В конце первого сета в матче против Томаша Махача в Женеве Джокович взял медицинский перерыв, врач дал ему таблетки. Он проиграл чеху 4:6, 6:0, 1:6.

«Ужасно беспокоил желудок и состояние в целом. Я не очень хорошо чувствовал себя ночью и [в день матча] тоже. Но я не хочу умалять его победу, он ее заслужил. Если честно, не знаю, что думать об этом матче. Я хочу забыть о нем и переключиться на Париж.

Хорошо, что я смогла приехать сюда и сыграть три матча. Мне просто нужно лучше себя почувствовать. Когда так себя чувствуешь и страдаешь на корте, игра не приносит удовольствия. Ты не можешь сосредоточиться на теннисе, когда происходит что-то другое. Я просто надеюсь, что буду в форме и готов к «Ролан Гаррос».

Опачки, Джокович влетел №44 в мире, хотя взял сет 6:0. Это как?

6 комментариев
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Не очень красиво для большого чемпиона так отбрехиваться, то ему на голову 50г пластиковая бутылка упала и поэтому проиграл, то вдруг желудок заболел. Ну что за отговорки дешёвые? Это возраст, Новак, желательно завершать карьеру после этого сезона, потому что если не сможешь выиграть ТБШ в этом сезоне, то в следующих не получится уже 100%
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Торт?
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Серб никогда не мог признать поражение достойно. Всегда находятся отмазки
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Ответ S.Graf
Торт?
Завтра ему играть. Зачем убиваться?
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Ответ Eugenie Nation
Серб никогда не мог признать поражение достойно. Всегда находятся отмазки
Спасибо! Уже думал никто этого не скажет.
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