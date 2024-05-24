Опачки, Джокович влетел №44 в мире, хотя взял сет 6:0. Это как?

Новак Джокович все же приедет на «Ролан Гаррос» без единого финала в 2024-м. Ему не удалось дойти до решающего матча даже на маленьком турнире в Женеве, где из топовых грунтовиков, кроме него, был только Каспер Рууд.

В полуфинале в Швейцарии первая ракетка мира проиграл №44 Томашу Махачу – 4:6, 6:0, 1:6.

Что случилось?

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● Джокович всего второй раз в карьере проиграл матч, в котором взял сет с баранкой. Первый был на «Мастерсе» в Париже в 2012, где он уступил Сэму Куэрри 6:0, 6:7, 4:6.

● Первые ракетки мира за всю историю проиграли всего шесть матчей, в которых выигрывали партию 6:0. Так делали Илие Настасе в 1974-м, Джимми Коннорс в 1976, Бьорн Борг в 1980-м, Пит Сампрас в 1998-м и Андре Агасси в 2003-м.

● Махач второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 – первым был Андрей Рублев в Майами в этом году. И чех впервые вышел в финал на уровне ATP.

● Джоковича что-то беспокоило. По ходу матча он восклицал: «Что еще может случиться? Разве этого мало?»

● А после первого сета он вызывал врачей и пил какие-то таблетки.

● На фоне непонятного состояния игра тоже была неровной. Первые два гейма они с Махачем разменяли, а после этого Джокович выиграл три гейма подряд, проиграл пять подряд, выиграл семь подряд, проиграл шесть подряд.

● Когда игра шла, он был похож на себя эталонного. Когда не шла – опаздывал в движении, принимал странные решения, спешил в розыгрышах, слишком много ошибался.

● Махач тоже колебался в уровне – но большую часть матча он действовал агрессивно, точно и иногда даже творчески.

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Теперь состояние Джоковича перед «Ролан Гаррос» вызывает еще большие сомнения. В Женеве он должен был получить практику и набрать ритм – а в итоге появилось еще больше вопросов к его физическому и игровому состоянию.

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Фото: eastnews.ru /Martial Trezzini