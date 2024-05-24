Мирра Андреева сфотографировалась с Рублевым и Марреем на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева выложила в сторис инстаграма фото со звездами ATP-тура.
17-летняя россиянка пересеклась с Андреем Рублевым и Энди Марреем и призналась, что сфотографироваться ее замотивировала Кончита Мартинес.
Ранее Андреева называла Маррея своим любимым теннисистом, а тот в ответ делал комплименты ее игре.
Мирра Андреева + Маррей = забота и почтение. Он за нее вступился, а она хочет поставить твит в рамку
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