Маррей в ответ на критику поведения Андреевой: «Может быть, причина ее успеха в том, что она строга к себе и требует от себя большего?»

Энди Маррей смотрел матч Мирры Андреевой в третьем круге Australian Open.

16-летняя россиянка победила Диан Парри, уйдя со счета 1:5 и матчбола в решающем сете.

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.

Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет?

Победительница», – твитнул Маррей.

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