Маррей в ответ на критику поведения Андреевой: «Может быть, причина ее успеха в том, что она строга к себе и требует от себя большего?»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Мирра Андреева Теннис

Энди Маррей смотрел матч Мирры Андреевой в третьем круге Australian Open.

16-летняя россиянка победила Диан Парри, уйдя со счета 1:5 и матчбола в решающем сете.

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.

Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет?

Победительница», – твитнул Маррей.

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26 комментариев
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Ну тогда главное на этом АО Мирра уже выиграла - похвалу от кумира :)
+89
-1
+88
теперь Мирра пример для кумира😁
+36
-2
+34
фанат😁
+33
-1
+32
Похвала от мощного теннисного авторитета дорогого стоит.
+31
0
+31
Ответ Caerly
Ну тогда главное на этом АО Мирра уже выиграла - похвалу от кумира :)
а ещё обыграла кумира в предыдущем раунде.
Сэр Эндрю в очередной раз порадовал.
+29
0
+29
Мне кажется, и у самого Энди достаточно много было побед на характере. Так что он знает, о чем говорит.
+28
0
+28
Ответ Кагов
Сэр! Сэр задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной миссис! Не поскупился на достойный комплимент. Доброе напутствие может привести к успеху! А может и отвлечь. Ведь он такой красивый!
Она пока ещё мисс, так как не замужем))
+20
0
+20
Ответ Александр Кожевников
Я не буду утверждать, но мне кажется всё проще.Просто игрок напротив физически сдох.А так Мира молодец, сражайся дальше и не делай соперникам таких подарков.
У Мирры несколько ударов залетело фантастических в самые решающие моменты. Одна ошибка тогда и всё. Безусловно француженка не играла блестяще в этот момент, но Мирра сама вытащила.
+20
-1
+19
Он такой красивый!...
+18
-2
+16
Мирра молодец, зацепила Маррея, скажи она что угодно «смелый, умный, особенный и т.д.» он бы ее не запомнил, а «такой красивый» попало прямо в цель! И вот Энди смотрит ее матчи. :))
+16
0
+16
Ответ Doctor_Who
Ну вообще конечно надо работать над психологией. Проигрывать 1:6 первый сет и гореть 1:5 в третьем против слабенькой Пэрри это плохо. Начало еще можно понять, перегорела после матча с Жабер, тут просчет окружения Мирры. Но такая волевая победа может помочь сохранить концентрацию на следующий круг и впервые выйти в 1/4 шлема.
Ничего, что Мирра все еще 16 летний подросток?
+13
0
+13
Ответ dedpihto59
Маррею только и осталось, что комментировать достижения других🤷‍♀️‼️
может себе позволить с высоты своих достижений)
+9
0
+9
Сэр!
Сэр задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной миссис!
Не поскупился на достойный комплимент.
Доброе напутствие может привести к успеху! А может и отвлечь.
Ведь он такой красивый!
+10
-5
+5
Ответ Другая_
У Мирры несколько ударов залетело фантастических в самые решающие моменты. Одна ошибка тогда и всё. Безусловно француженка не играла блестяще в этот момент, но Мирра сама вытащила.
Так я не против, я только рад за Миру.
+4
0
+4
Ну вообще конечно надо работать над психологией. Проигрывать 1:6 первый сет и гореть 1:5 в третьем против слабенькой Пэрри это плохо. Начало еще можно понять, перегорела после матча с Жабер, тут просчет окружения Мирры. Но такая волевая победа может помочь сохранить концентрацию на следующий круг и впервые выйти в 1/4 шлема.
+5
-2
+3
Сэр!
Сэр Маррей задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной мисс Мирра!
Не поскупился на достойный комплимент.
Доброе напутствие может привести к успеху!
А может и отвлечь.
Ведь он такой красивый!
+2
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Ответ Николай Бойко
>Возможно, в том, что она строга к себе и требует от себя большего? Да не, бред какой-то))
Не все поймут сарказм))
+2
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Где-то икнула Мыскина..
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Ответ Biathlon Fan
Она пока ещё мисс, так как не замужем))
Толерантно и корректно «миз». Так сказать, не акцентируя на семейном положении.
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Ответ Biathlon Fan
Она пока ещё мисс, так как не замужем))
Да.
Мирра - девушка, мадемуазель, мисс, синьерита!
И просто красавица!
+2
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Ответ nnp165
Толерантно и корректно «миз». Так сказать, не акцентируя на семейном положении.
Нетолерантно в отношении 16-тилетней.
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Комплимент может привести к победе!
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