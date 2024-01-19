Маррей в ответ на критику поведения Андреевой: «Может быть, причина ее успеха в том, что она строга к себе и требует от себя большего?»
Энди Маррей смотрел матч Мирры Андреевой в третьем круге Australian Open.
16-летняя россиянка победила Диан Парри, уйдя со счета 1:5 и матчбола в решающем сете.
«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6.
Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет?
Победительница», – твитнул Маррей.
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Сэр Эндрю в очередной раз порадовал.
Сэр задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной миссис!
Не поскупился на достойный комплимент.
Доброе напутствие может привести к успеху! А может и отвлечь.
Ведь он такой красивый!
Сэр Маррей задержался, чтоб посмотреть игру и победу юной мисс Мирра!
Не поскупился на достойный комплимент.
Доброе напутствие может привести к успеху!
А может и отвлечь.
Ведь он такой красивый!
Мирра - девушка, мадемуазель, мисс, синьерита!
И просто красавица!