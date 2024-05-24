Джокович второй раз проиграл матч, в котором повесил баранку

Новак Джокович уступил Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве – 4:6, 6:0, 1:6.

Серб лишь второй раз в карьере проиграл матч, в котором взял сет со счетом 6:0. Первый был против Сэма Куэрри на «Мастерсе» в Париже в 2012-м.

Кроме того, всего шесть игроков побеждали лидеров рейтинга, несмотря на баранку в одном из сетов. Помимо Махача, в их числе:

Пьер Барт, обыгравший Илие Настасе в 1974-м;

Настасе, обыгравший Джимми Коннорса в 1976-м;

Иван Лендл, обыгравший Бьорна Борга в 1980-м;

Уэйн Феррейра, обыгравший Пита Сампраса в 1998-м;

Давид Феррер, обыгравший Андре Агасси в 2003-м.

Опачки – Джокович влетел №44 в мире, хотя взял сет 6:0. Это как?