Джокович второй раз проиграл матч, в котором повесил баранку

Теги Новак Джокович Сэм Куэрри ATP Geneva Open Томаш Махач Теннис

Новак Джокович уступил Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве – 4:6, 6:0, 1:6.

Серб лишь второй раз в карьере проиграл матч, в котором взял сет со счетом 6:0. Первый был против Сэма Куэрри на «Мастерсе» в Париже в 2012-м.

Кроме того, всего шесть игроков побеждали лидеров рейтинга, несмотря на баранку в одном из сетов. Помимо Махача, в их числе:

  • Пьер Барт, обыгравший Илие Настасе в 1974-м; 
  • Настасе, обыгравший Джимми Коннорса в 1976-м;
  • Иван Лендл, обыгравший Бьорна Борга в 1980-м; 
  • Уэйн Феррейра, обыгравший Пита Сампраса в 1998-м; 
  • Давид Феррер, обыгравший Андре Агасси в 2003-м. 

Опачки – Джокович влетел №44 в мире, хотя взял сет 6:0. Это как?

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9 комментариев
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Все великие так поступают))
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Ответ Рассол Уэстбрик
Раньше Нолик не гнушался шакальнуть водокачку перед Большим Шлемом. Поэтому оправдания фанатиков в стиле: "да просто тренировку перед важным турниром провел!" – не катят. Шпагатович сдал и очень серьёзно. Бейте тревогу, Графы, Фабиянчуки, Ставрогины и прочие.
вода мокрая, огонь горячий, джокович с возрастом начал сдавать. спасибо. а по сути он во втором играл, в третьем вообще не шевелился. подозреваю, ему финал завтрашний не уперся ни разу, если рг для него послезавтра. баранкой удовлетворился и слился
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Ответ Йенс Мустерманн
Один из шести №1 проигравший, повесив баранку в сете. Великое достижение, а других у акробата и не бывает.
Новаку по силам побить и это достижение, можно проиграть матч на рг в котором он повесит баранку, верим
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Ну, давайте не будем скромничать... Обосрался.
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Я его не любил, в прошедшем времени потому что геймовер, но то что эти мертвяки над которыми он просто потешался, абсолютно мёртвый тур, сумели затащить его на свой никакой уровень и в отсутствии Надаля и Федерера чел просто « забухал») Браво мертвякам, радуйтесь, гиены торжествуют!
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Про Барта впервые слышу. А так норм компания, Титаны.
Только Феррер и Ферейра (а где Ферреро?)))) чуток отстают.
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Ответ Fruscol
вода мокрая, огонь горячий, джокович с возрастом начал сдавать. спасибо. а по сути он во втором играл, в третьем вообще не шевелился. подозреваю, ему финал завтрашний не уперся ни разу, если рг для него послезавтра. баранкой удовлетворился и слился
у него запланирована треня в Париже была на завтра ( в расписании стоит) еще до сегодняшнего матча)))
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