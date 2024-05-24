Махач в матче с Джоковичем впервые обыграл соперника из топ-5 и вышел в финал ATP

44-я ракетка мира Томаш Махач в полуфинале турнира в Женеве обыграл №1 Новака Джоковича – 6:4, 0:6, 6:1.

Для чеха это первая в карьере победа над игроком топ-5 (после четырех поражений). Также он впервые вышел в финал ATP.

За титул Махач поборется с Каспером Руудом или Флавио Коболли.