Махач в матче с Джоковичем впервые обыграл соперника из топ-5 и вышел в финал ATP

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Томаш Махач Теннис

44-я ракетка мира Томаш Махач в полуфинале турнира в Женеве обыграл №1 Новака Джоковича – 6:4, 0:6, 6:1.

Для чеха это первая в карьере победа над игроком топ-5 (после четырех поражений). Также он впервые вышел в финал ATP.

За титул Махач поборется с Каспером Руудом или Флавио Коболли.

16 комментариев
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Похоже что Джокович сможет быть конкурентоспособным только на траве. И то не факт.
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Джокович закончился, тут явное падение в пропасть, а точнее к завершении карьеры
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Интересно, по какому поводу Джокович врача вызывал после первого сета, в котором он пять геймов подряд проиграл, и о чём с ним беседовал.
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Ответ Иван Шуткин
Джокович закончился, тут явное падение в пропасть, а точнее к завершении карьеры
Вот это ты умный насчет завершения карьеры.
Челу 37 лет, если ты забыл. Конечно, завершение карьеры близко =)

А так, такие водокачки Джок как тренировки рассматривает.
РГ покажет, насколько он готов сейчас
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Ответ Иван Шуткин
Джокович закончился, тут явное падение в пропасть, а точнее к завершении карьеры
рано так говорить, нужно смотреть на тбш. сейчас он просто слил чтобы поехать на рг. очевидно же что ему не нужно убиваться ради победы на этой водокачке.
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Идэмо дале)))
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Эх, жаль, что после RG игроки, победившие акробата, не будут получать ачивку "одолел №1".
😢
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Молодец, приятный игрок. Хотя после того, как он недавно влетел на грунте Шелтону с баранкой, будучи совсем мертвым, то удивительно, как он так быстро набрал форму.
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Джок и Надаль - всё. Эпоха подошла к закату. Если по Рафику было понятно уже год как, то Новак сдал резко
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Бугага
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Ответ Стэн Смит
Похоже что Джокович сможет быть конкурентоспособным только на траве. И то не факт.
Лишь на первой неделе, пока её не вытопчут.
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Ответ свободу попугаю
Джок и Надаль - всё. Эпоха подошла к закату. Если по Рафику было понятно уже год как, то Новак сдал резко
Как все емли он 1 ракетка мира
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