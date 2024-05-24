Мирра Андреева о сотрудничестве с Кончитой Мартинес: «Испытательный срок закончился, теперь мы работаем официально»

Теги WTA Кончита Мартинес Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева в разговоре со Спортсом объявила, что продолжит работу с Кончитой Мартинес.

Чемпионка «Уимблдона»-1994 была на испытательном сроке, начиная с грунтового сезона.

«Испытательный срок закончился, теперь мы работаем официально. Мы привыкли друг к другу, к атмосфере. Я теперь уже представляю, какой она человек. Она про меня тоже вроде бы все знает, получаем удовольствие от работы друг с другом. По крайней мере я получаю – надеюсь, ей тоже все нравится», – сказала Андреева в интервью Спортсу.

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?

1 комментарий
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Помню Кончиту, мощная дама. Нелегко с ней на испытательном сроке было.
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