Мирра Андреева о сотрудничестве с Кончитой Мартинес: «Испытательный срок закончился, теперь мы работаем официально»

Мирра Андреева в разговоре со Спортсом объявила, что продолжит работу с Кончитой Мартинес.

Чемпионка «Уимблдона»-1994 была на испытательном сроке, начиная с грунтового сезона.

«Испытательный срок закончился, теперь мы работаем официально. Мы привыкли друг к другу, к атмосфере. Я теперь уже представляю, какой она человек. Она про меня тоже вроде бы все знает, получаем удовольствие от работы друг с другом. По крайней мере я получаю – надеюсь, ей тоже все нравится», – сказала Андреева в интервью Спортсу.

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?