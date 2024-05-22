Тим в прощальной речи на «Ролан Гаррос»: «Большое спасибо за все воспоминания. Они останутся со мной на всю жизнь»

Теги Амели Моресмо Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Теннис

Доминик Тим попрощался с «Ролан Гаррос».

Австриец уступил во втором круге квалификации Отто Виртанену со счетом 2:6, 5:7.

Ранее экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020 объявил, что завершит карьеру в конце этого сезона.

Тим дважды был финалистом «Ролан Гаррос» – в 2018-м и 2019-м. Еще два раза он доходил до полуфинала (2016, 2017 года).

«Спасибо за сегодняшний день и за предыдущий матч. Игра в квалификации при полном стадионе на корте Сюзанн Ленглен, с которым у меня связано так много замечательных воспоминаний, была замечательным прощанием с «Ролан Гаррос». Спасибо всем, кто пришел и так сильно меня поддерживал.

С «Ролан Гаррос» меня связывают особые отношения. Я получил здесь так много воспоминаний и впечатлений. На этом турнире «Большого шлема» я достиг лучших результатов. Я наслаждался каждым годом.

Большое спасибо за все воспоминания. Они останутся со мной на всю жизнь».

Во время прощальной церемонии директор турнира Амели Моресмо вручила Тиму специальный трофей.

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4 комментария
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Спасибо за зрелищную и достойную игру грунтовому принцу, у которого не тряслись колени при виде Бигов.
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Как жаль...😔

В подарок грунт в разрезе традиционно дали
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Тимоха на пике был шикарен
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Можно посочувствовать специальному подарку от мужской женщины, знающей толк в развлечениях)
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